Öldükten sonra vücudumuza adım adım ne oluyor? İnsan vücuduna dair rahatsız eden gerçekler...

Ölümü her canlının bir gün yaşayacağını biliyoruz. Ölüme, öbür dünyaya ait birçok inanç olsa da neler yaşayacağımızı merak ediyoruz. Kimisi ölümü uzun bir uykuya dalmak olarak görür, kimileri ise ebedi hayatın o zaman başladığını kabul eder. Bakın ölümden sonra vücudunuzda neler oluyor...

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Öldükten sonra vücudumuza ne olacağı, ruhumuzun nasıl yaşayacağını hep merak etmişizdir. Bu bilgiler rahatsız edici ve korkutucu olsa da bir gün yaşayacağımız gerçeklerdir. Öldükten sonra vücudumuzda gerçekleşen olaylar…

Öldükten 30 dakika sonra

Ölüm gerçekleştikten yarım saat sonra tüm refleksler kayboluyor. Göz kapakları kapanmazken, kaslar gevşiyor, boşaltım sistemi tamamen kendisini salıyor. İdrar ve sperm ve salya akıntısı görülüyor. Bu yüzden biri öldükten sonra gözleri açıksa kapatılır ve ayakları bağlanır.

Ölüm lekeleri

Sırada livor mortis yani ölüm lekeleri evresi var. Bu lekeler ölümden 3 saat sonra görülmeye başlıyor. 4-5 saat içinde kan, yer çekimi etkisi ile yavaş yavaş büyük damarlardan vücudun yere yakın kısımlarındaki küçük damarlara, kılcal damarlara toplanıyor.

Vücut ısısı düşüyor

Ölüm sonrası ceset her bir saat ortala 1 derece soğuyor. Soğuma işlemi şişmanlarda daha geç gerçekleşirken, çocuk ve zayıflarda ise daha hızlı gerçekleşiyor.

Deri su kaybediyor

Derinin su kaybı sebebiyle saç ve tırnakların uzadığı yanılgısına düşülür. Vücudun ölmesiyle birlikte tüm eylemler bittiği için tırnak ve saç uzaması söz konusu değildir. Tırnakların uzaması için yeni hücrelerin üretilmesi gerekir. Aynı şey saç için de geçerlidir. Folikülün altındaki saç matriksi hücreleri çoğalarak saçın uzamasını sağlar ve bunun içinde oksijen gerekir.

Ceset kokmaya başlıyor

Hücre proteinlerinin bakteriler tarafından sindirimi, vücut dokularını zayıflatır. Proteinler sürekli daha küçük bileşenlere ayrışır. Bakteriler, fonksiyonel grup putresin ve kadavenin aminleri gibi gaz ve organik bileşikler salgılar. Bu yüzden ceset ortalama 2-3 gün içinde kokmaya başlar. Başlangıçta, çürüme gazları vücut boşlukları içinde kısıtlanırlar. Karnınız, bu andan itibaren yeşil renge döner. Gaz birikmeye başlar ve kalmış olan en küçük bir atığı da dışarı atmaya çalışır. Sonrasında bu gazlar dolaşım sistemi içine ve oradan da komşu dokulara geçerler.

İlerleyen günlerde yüz tanınmaz hale geliyor

2–3 gün: Karın derisinde renk değişikliği görünür. Gaz nedeniyle karın şişmeye başlar.

3–4 gün: Renk yayılır ve renksiz damarlar görünür hale gelir.

5–6 gün: Karın belirgin şekilde şişer ve deride kabarcıklar gözlenir.

2 hafta: Karın şişkinliği; İç gaz basıncı maksimum kapasite yaklaşır.

3 hafta: Dokular yumuşar. Organlar ve dokular patlar. Tırnaklar düşer.

4 hafta: Yumuşak dokular sıvılaşmaya başlar ve yüz tanınamaz hale gelir.

Ölüm gerçekleştikten 24 saat sonra vücut çürümeye başlar. Vücudun iskelet haline gelmesi ise en son aşamadır. Ortalama 4 yıl sonra iskelet haline döner.