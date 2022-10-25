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Mithat Sancar: Aday belirleme çalışmalarına başladık

Mithat Sancar: Aday belirleme çalışmalarına başladık

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar HDP'nin 2023 seçimlerinde kendi adayını çıkaracağını belirterek aday profilindeki kriterleri sıraladı.

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Türkiye 2023 seçimlerine hazırlarken ittifaklar ve siyasi partiler aday yarışı içine girdi. CHP'nin yanında görmek istediği ancak masadaki diğer partiler tarafından reddedilen HDP, kendi adayını çıkarmak için çalışmalara başladı.

HDP’nin Meclis’teki grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanı adayı belirleme mekanizmalarının çalışmalarına başladığını duyurdu.

Mithat Sancar, ortak aday fikrine açık olduklarını, ama bunun için ilkeler üzerinden müzakere edilmesi gerekliliğini kaydetti.

"İlkelerde uzlaşılmazsa HDP kendi adayını çıkarır"

Sancar, ilkeler üzerinden yürütülecek müzakerelerde bir gelişme olmaması halinde kendi adaylarıyla seçime girmelerinin hakları olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında ortak adayda olması gereken nitelikleri sıralayan Sancar, çalışmaları yürütmek üzere kurulan kurulun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. HDP’nin, ayrıca tartışmayı tabana indireceğini ve halkla paylaşacağını belirtti.

"Aday belirleme çalışmalarına başladık"

Sancar, ayrıca kendi adaylarını çıkarma çalışmalarını da tabanla birlikte yürüteceklerini, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmalarımız açık ve şeffaf biçimde çalışmalarına başlamıştır." sözleriyle vurguladı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi hayati önemde"

Mithat Sancar konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda geldiğimiz aşamayı halklarımızla paylaşma kararı aldık. Bu kararın birbirini tamamlayan iki boyutu var. Öncelikle bu geçiş süreci son derece kritik, cumhurbaşkanlığı seçimi hayati önemde. Bunun farkındayız ama aynı zamanda demokratik sorumluluğu da dikkate alan, hatta bunun gereklerini eksizsiz yerine getirmeye çalışan bir parti olarak hareket etmeye çalışıyoruz." dedi

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