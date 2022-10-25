Dost gibi görünen düşman! Bu vitaminin fazlası işkence gibi etki gösteriyor

Vitaminlerin insan sağlığına olan faydaları herkes tarafından biliniyor. Ancak bazı vitaminler var ki, fazla alındığında yarardan çok zarar sağlıyor. İşte dayanılmaz ağrılara sebep olan vitaminler.

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Birçok yiyecekte bulunan vitaminler insan sağlığı için oldukça önemli. Ancak vitaminler ile ilgili bilinen bir yanlış bilgi var. Bu da ne kadar çok vitamin alırsak, o kadar iyi olduğu. Fakat bazı vitaminler, fazla tüketildiğinde oldukça kötü sonuçlara yol açabiliyor.

Beslenme uzmanı Rebekah Lamb, toksisite hakkında uyarılarda bulundu. Ne kadar sağlıklı beslenip ihtiyacımız olan gıdaları alabilsek de günümüzde yoğunluğun ve telaşın arasında bazen beslenmemize dikkat edemeyebiliyor ve vücudumuzun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri karşılayamıyoruz.

Takviyelerin işe yaradığı yer tam da burasıdır, fakat "çok fazla vitamin almak diye bir durum da vardır". Lamb, uyardı: "Bir kişi uzun bir müddet boyunca önerilen günlük vitamin alımını büyük ölçüde aştığında, aşırı dozda vitamin alabilir."

Yüksek tansiyon ve böbrek taşı

Örnek olarak, "kanınızda anormal derecede yüksek kalsiyum seviyelerine yol açabilen" D vitamini alımı. Lamb, aşırı D vitamini dozunun " yüksek tansiyon ve böbrek taşlarına" yol açabileceği mevzusunda uyardı.

Yüksek kan basıncı

İdeal bir kan basıncı okumasının 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasında olması gerektiğini uzmanlar tarafından söylenmekte.

80 yaşının altındaysanız ve tansiyonunuz 120/80 mmHg'nin üzerindeyse, yaşamı tehlike arz eden durumlarla karşılaşabilirsiniz demektir. Yüksek tansiyon (140/90 mmHg'nin üzeri için kabul edilir), bir kişinin felç veya kalp krizi geçirme olasılığını artırır.

Durum bunun yanı sıra riskinizi artırır:

Kalp hastalığı

Kalp yetmezliği

Periferik arter hastalığı

Aort anevrizmaları

Böbrek hastalığı

Vasküler demans

Sadece İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yüksek tansiyonu bulunmaktadır, fakat çoğu kişi bunun farkına bile varmıyor. Bunun sebebi, durumun genellikle semptomsuz olmasıdır; Doğru bir okuma için kan basıncınızı test ettirmelisiniz. Yüksek tansiyonunuz olduğu söylenirse, günlük yaşamınıza daha fazla egzersiz eklemeniz ve yağlı yiyecekleri azaltmanız gerekmektedir.

Böbrek taşı

Daha büyük böbrek taşlarının "son derece acı verici" hislere yol açabilmektedir. Ağrı mide veya kasık tarafına yayılabilir. Bu durum yüksek ateş, terleme, gelip giden şiddetli ağrı, mide bulantısı, idrarda kan ve idrar enfeksiyonuna yol açabilir.

Kalsiyum taşları, farklı boyut, şekil ve renklerde gelişebilen en yaygın böbrek taşı türüdür.

Bazı böbrek taşları kum tanesi kadar küçükken bazıları bir golf topu kadar büyük olabilir.

Uzmanlar, "Böbrek taşlarını önlemenin en iyi yolu, susuz kalmamak için her gün bol su içtiğinizden emin olmaktır" diyor.

Yüksek tansiyon ve böbrek taşı riskini en aza indirmek için takviyeleri tüketmenin en güvenli yolu, yalnızca önerilen miktarı almaktır.