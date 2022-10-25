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Duş alırken bunu yapmak baş ağrısını geçiriyor!

Duş alırken bunu yapmak baş ağrısını geçiriyor!

Günün yorgunluğunu atmak, rahatlamak için hemen herkesin ilk aklına gelen şey sıcak bir duş almak. Duş almanın bilinmeyen bir faydası daha ortaya çıktı. Peki duştayken yapacağınız bir hareketle baş ağrısını azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte duş alırken şifa bulmanın bazı bilinmeyen yolları...

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Pek çoğumuz için işten veya okuldan eve gelir gelmez rahatlamak için yaptığımız ilk iş duş almak oluyor. Duş almak günün yorgunluğunu atıp biraz gevşemede bize kolaylık sağlıyor. Duş alınca canlanıp kendimize geldiğimizi hissine varırız. Peki duşta şifa bulmak ister misiniz? Özellikle şu soğuk günlerde artan baş ağrılarından şikayetçiyseniz duşta yapacağınız bu tüyo ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olacak...

Ayaklara soğuk su tutmak baş ağrısını gideriyor!

Sağlık açısından bacaklara ve ayaklara soğuk su dökmenin faydalı olduğuna dair bazı bilgiler vardır. Nitekim sıcak su ile banyo yapıp, banyodan çıkarken ayaklara, hatta bacaklarına soğuk su dökmek baş ağrısına iyi gelir.

Kanın beyne daha fazla gidiyor

Özellikle sıcak su ile banyo yapıldığında ve uzun müddet banyoda kalındığında kanın ayaklarda, bacaklarda çoğalması ve beyne giden kanın azalması söz konusu olabilir.

Böyle bir durumda ayaklara soğuk su dökmek, kanın beyne daha fazla gitmesine neden olacaktır. Bu da kişinin rahatlamasına ve eğer baş ağrısı oluşmuşsa onunda yok olmasına neden olabilecektir.

Sabah duş almanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

İnsanlar genellikle uyandıktan sonra uykuları halleri devam eder. Sabah duş aldıkları zaman ise daha rahat uyanmalarını ve güne daha dinç bir şekilde başlamayı sağlar.

Akşam duş almanın faydaları:

Özellikle sabah erken saatlerde kalkan bireyler için büyük bir vakit kazanma sağlıyor. Bu sayede sabah duş almaya ayıracakları vakti uyuyarak geçirip güne daha zinde başlayabilirler.

Duş almanın faydaları neler?

Her daim kendisini yenileyen derinin, değişim hızını arttıracaktır.

İnsan vücudunda yer alan adaleleri rahatlatır.

Cildin nemini arttırır.

Gözenekleri rahatlatır.

Stres ve gergin ruh halini alır.

Vücutta biriken zararlı maddelerin dışa atımını sağlar.

Kan dolaşımını iyileştirir.

Soğuk duşa geçmenizle beraber kan dolaşımı iyileşir. Soğuk suyla temas ettiğinde kan damarları daralır. Bu daralma kanın akış hızını artırır. 

Vücudumuz soğuğa maruz kaldığında ısınmak için daha fazla enerji üretmesi gerekir. Bu sayede ısınmaya çalışırken daha çok yağ yakar ve zayıflamaya yardımcı olur.

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