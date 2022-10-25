Netflix'in yeni bombası 'KAL' için geri sayım başladı! Fragman yayınlandı: Ünlü oyuncular üçüncü kez bir araya geliyor!

Netflix'in yeni bombası 'KAL' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Daha önce Gidenler olarak açıklanan ve merakla beklenen filmin adı kal olarak değiştirilmişti. Gerek konusu gerekse oldukça zengin oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kal’ın yayın tarihi de belli oldu.

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Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in yer aldığı, Netflix'in yeni Türk filmi 'Kal'ın fragmanı yayınlandı. Daha önce Tatlı Küçük Yalancılar ve Yarım Kalan Aşklar dizilerinde başrolleri paylaşan iki ünlü isim 3.kez izleyicinin karşısına birlikte çıkmaya hazırlanıyor. Fragmanı yayınlanan Kal'ın konusu ve oyuncu kadrosu ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Netflix'in yeni filmi 'KAL'ın konusu ve oyuncu kadrosu...

İddialı bir film daha geliyor

Netflix, yerli ve yabancı içerikleriyle platformu çeşitlendirmeye devam ediyor. Birbirinden farklı yapımları izleyicilerle buluşturan şirket, yerli kategoride de önemli dizi-filmleri izleyicilerin beğenisine sunuyor. Kısa süre önce yayımlanan Andrapoz uzun süre trendlerde kalırken, çok yakında bir iddialı film daha geliyor.

3.kez bir araya geliyorlar

Ünlü oyuncu Burak Deniz ekranlara en son ATV’de yayınlanan ve çok ses getiren Maraşlı dizisiyle geldi. Dilan Çiçek Deniz ise ekranlara en son yakın zaman önce final yapan Fox TV dizisi Kusursuz Kiracı’yla geldi. Daha önce iki dizide başrolü paylaşan isimler, bu kez 'Kal' filmiyle başka bir yapımda daha bir araya geliyor. İkili son olarak Blu TV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Sarı saçlarıyla dikkat çekmişti

Filmden görüntüler Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesabında, “Anılar bağımlılık yapar” notuyla izleyicinin beğenisine sunulmuştu. Filmin çekimlerinin yapıldığı dönemde Dilan Çiçek Deniz, Kal filmi için sarıya boyattığı saçlarıyla gündeme gelmişti

'KAL' filminin oyuncu kadrosu

İlk fragmanı yayınlanan 'KAL' filminin oyuncu kadrosunda Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Şükran Ovalı, Ersin Arıcı, Dolunay Soysert gibi ünlü isimler yer alıyor.

'KAL' filminin konusu

Senaristliğini Sami Berat Marçali’nin yaptığı, aşk ve ayrılık hakkında ‘biraz garip hikaye’ olarak lanse edilen film kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih’in hayatına devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmesini anlatıyor.