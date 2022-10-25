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Cem Küçük: Düşersem 'bir tekme de benden olsun' diyecek çok kişi var!

Cem Küçük muhalefete mi göz kırpıyor? Kendi mahallesine küskün mü?.. Kimlere kırgın?.. Canlı yayında tüm soruların cevaplarını Hadi Özışık'a verdi...

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk oldu ve hakkındaki "iktidara cephe almaya başladı" iddialarına cevap verdi. 

Bir eksen kayması yaşamadığını ve çizgisini hala koruduğunu belirten Cem Küçük, bütün emeğine rağmen aslında ait olduğu iddia edilen çevreden bile yeterli desteği görmediğini ve yalnız kaldığını anlattı.

Hasta oldum, ölümden döndüm kimse aramadı

Kırgın olduğunu ama inandığı davadan, Recep Tayyip Erdoğan'dan asla vazgeçmeyeceğini belirten Cem Küçük, "Hasta oldum, ölümlerden döndüm, benim mahallemden kimse beni aramadı ama muhaliflerden arayan çok oldu" dedi.

Kendi mahallesine kırgınlığını gizlemeyen Cem Küçük, kendi mahallesinden görünen ama düştüğü takdirde "bir tekme de benden olsun" diye bekleyen çok kişi olduğunu ifade etti. 

Cem Küçük geçmişte "yargılayan" yazılarından dolayı pişmanlık duyuyor mu? Halk TV'den davet alırsa ekrana çıkar mı? Kalbini kırdığı herkesle helalleşecek mi? Tüm bu soruların cevapları Hadi Özışık'ın Youtube kanalında...

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