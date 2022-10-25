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Bakan Hulusi Akar'dan 'kimyasal silah' tepkisi: İddia değil iftira

Bakan Hulusi Akar'dan 'kimyasal silah' tepkisi: İddia değil iftira

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor' iddiasına sert tepki gösterdi. Bakan Akar TSK envanterinde kimyasal silah olmadığını belirtti ve "alçakça bir iftira" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına tepki gösterdi, "Bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" dedi. Milliyet'in haberine göre Kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Akar şunları söyledi:

(TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iddiası) TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Aslında maksatları, niyetleri ortada; Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik 'çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle, ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz.

Alçakça iftira

Bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira. Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler.

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