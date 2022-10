Bu 5 madde pankreas kanserine sebep oluyor! Önleminizi alın...

Tedavisi olmayan kanserin türlü türlü çeşitleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise pankreas kanseri. Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kürşat Serin, pankreas kanserini tetikleyen sebepleri tek tek açıkladı. İşte pankreas kanserine neden olan 5 madde ve kanserden korunmanın yolları.

Tedavisi olmayan hastalık dendiğinde akla ilk olarak kanser geliyor. Bu illet hastalığın ise onlarca farklı çeşidi bulunuyor. Bilim insanlarının tedavisi için yüz yıllardır çalıştığı bu hastalıkla ilgili Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kürşat Serin önemli açıklamalarda bulundu.

Pankreas kanseri riskini arttıran 5 nedenini açıklayan Kürşat Serin, bu hastalıktan korunmanın yollarına değindi.

Pankreas kanseri, ilk evrelerinde çoğunlukla bir belirti vermiyor. Midede şişkinlik, karın-sırt ağrısı ya da ani kilo kaybıyla kendini gösterdiğinde ise başka hastalıklarla karıştırıldığı için önemsenmiyor. Bu sebeple de hızlı yayılıp, çoğunlukla geç evrede tespit ediliyor. Görülme sıklığı giderek yükselen hastalığa genetik yatkınlığın beraberinde çevresel etkenlerin de zemin hazırladığını belirten Karaciğer-Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kürşat Serin, pankreas kanseri riskini artıran 5 sebebi ve hastalıktan korunma yollarını şöyle belirtti…

Nasıl tetiklenir?

İşte pankreas kanseri riskini artıran sebepler…

1-Ani gelişen diyabet

Pankreas kanseri tanısı alan hastaların dörtte üçünde şeker metabolizması bozukluğu ya da tip 2 diyabet mevcuttur. Uzun süreli insülin yüksekliğine maruziyet ve kan şekeri yüksekliği, pankreas kanseri gelişiminde altta yatan asıl bozukluk olarak görülmektedir ve yeni tanı alan şeker hastalarının dörtte birinde pankreas kanseri saptanmaktadır. Yani birden ortaya çıkan ve düşürülmesi zor olan kan şekeri yüksekliğinde pankreasta gelişen bir tümör ihtimali de düşünülmelidir.

2-Beslenme alışkanlıkları

Yağlı beslenme bilhassa margarin gibi doymuş yağlar, işlenmiş et dediğimiz salam-sosis, tütsülenmiş et, kırmızı et ve aşırı pişmiş-yanık ızgara ürünlerin pankreas kanseri gelişim riskini artırdığı bilinmektedir. Bu arada pankreas kanseri olup da hastalıktan kaynaklanan mide ağrılarını şişkinlik gibi düşünüp bu problemi soda ya da ilaçla geçirmeye çalışmak çok yanlış. Dolayısıyla kolay gördüğümüz mide problemlerimizi soda ya da bazı ilaçlarla geçiştirmemeli, mutlaka doktora başvurmalıyız.

3-Sigara ve alkol

Tütün kullanımı pankreas kanseri gelişimi riskini % 70 artırırken pankreas kanseri hastalarının yüze 30'unda tütün kullanımı ya da maruziyeti hikayesi mevcuttur. Ne kadar az tüketilirse tüketilsin kırmızı şarap da pankreas kanseri gelişimini 1.5 kat artırır. Aşırı alkol alımı veya alkolik sirozda ise pankreas kanseri gelişimi riski 2 kat artar.

4-Obezite

Kolesterol yüksekliği ve obezite, pankreas kanseri gelişimi için mühim bir risk etkenidir. Vücut kitle indeksinde her 5 puanlık artış pankreas kanseri gelişimi riskini % 10 artırır. Bunun beraberinde kronik pankreas iltihabı ve bazı enfeksiyonlar da pankreas kanseri gelişiminde riski artıran etkenler olarak bilinir.

5-Genetik yatkınlık

Pankreas kanserlerinin sadece % 5'i genetikten kaynaklanır. Fakat ailede kan bağı olan 3 veya daha fazla kişi pankreas kanseri tanısı almışsa bu aile fertlerinde pankreas kanseri gelişimi riskinin 57 kat arttığı bildirilmiştir.

Nasıl korunabiliriz?

Pankreas kanseri çoğunlukla yanlış hayat alışkanlıklarından ve çevresel etkenlerden kaynaklanır. İşte hastalığa dikkat edilmesi gereken noktalar…

1-Tütün ve mamullerinden uzak durun. Sigaraya başlamayın, içiyorsanız bırakın. Dumansız sigara-elektronik sigaradan uzak durun. Pasif içicilik de riski artırır, sigara içilen ortamlardan da uzak durun.

2-Diyabetinizi muayene altında tutun.

3-Beslenme alışkanlıklarınıza özen gösterin. Şişmanlamayın, şişmansanız kilo verin. Spor yapın, aldığınız kaloriyi azaltın. Her gün taze mevsim sebze ve meyvelerini tüketin. Basit şeker ve yağ alımını azaltın. İşlenmiş etlerden uzak durun, kırmızı eti azaltın, beyaz eti artırın.

4-Her gün 1 fincan Türk kahvesi için Kahve içmek ister kafeinli ister kafeinsiz olsun pankreas kanseri gelişimini hemen hemen yarı yarıya düşürür.

5-Çevresel etkenleri düzenleyin Kimyasal madde maruziyetini engelleyin.

6-Riskli gurubunda iseniz veya pankreasta olası öncü lezyonunuz var ise muayenelerinizi aksatmayın: Eski sigara kullanıcıları, diyabet hastaları, sebepsiz hızlı-fazla kilo verenler, bilinen pankreas veya safra yolu patolojisi olanlar dikkatli olmalıdır.