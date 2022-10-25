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Büyükçekmece’de iki kardeşe çorbacı çıkışı kurşun yağdırdılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece’de iki kardeşe çorbacı çıkışı kurşun yağdırdılar!

BÜYÜKÇEKMECE’de gece saatlerinde çorbacı çıkışında iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Kardeşlerden ağır yaralanan Mahmut Bayram hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Mahmut Bayram(40) ve Erol Bayram(46) isimli iki kardeş, yemek yedikleri restorandan çıktıkları sırada kendilerini bekleyen kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan kardeşlerden Mahmut Bayram’ın durumunun ağır olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, olayın 100 metre ilerisindeki hastaneden sedye alarak Bayram’ı acil bölümüne kadar taşıdı. Ağır yaralanan Mahmut Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Erol Bayram’ın ise tedavisi devam ediyor. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin ise şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

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