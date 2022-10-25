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Tabule salatası tarifi hem lezzetli hem doyurucu!

Tabule salatası tarifi hem lezzetli hem doyurucu!

Detoks salatası olarak da bakılan bu lezzetli tabule salatası sağlık dostu bir salata türü. Doyuruculuğu sayesinde yalnızca yemek olarak da tüketebileceğiniz tabule salatasını çok seveceksiniz. Daha önce tabule salatası yapmadıysanız mutlaka yapmalısınız. İşte leziz mi leziz tabule salatası tarifi...

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Lezzeti dünyaya yayılan tabule salatası Lübnan mutfağına özgü bir lezzet. Tabule salatasının bu kadar seviliyor olmasında lezzetinin yanında doyurucu olmasının da katkısı vardır diyebiliriz. Özellikle şu sıralar formunuza dikkat etmek istiyorsanız tabule salatasını güvenle yiyebilirsiniz. İçerisine isteğinize göre bulgur veya kinoa ekleyebileceğiniz tabule salatası oldukça sağlıklı bir tat. Peki tabule salatası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tabule salatası tarifi...

Tabule salatası malzemeleri

2 demet maydanoz
1 demet taze nane
6 adet soğan
3 adet domates
1 çay bardağı ince bulgur ya da kinoa
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 çay bardağı sıcak su
1 adet limon
Yarım çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı nar ekşisi

Tabule salatası tarifi nasıl yapılır?

İnce bulguru yıkayın ve cam bir kaba alın.

Sıcak su ile ıslattıktan sonra kabın ağzını kapatın.

Bulgurların şişmesi için 15 dakika kadar bekletin.

Bu sırada maydanoz ve taze nane demetlerini güzelce yıkayın.

Taze naneyi saplarıyla birlikte ince ince doğrayıp taze soğanları kıyın.

Domatesleri yıkayın. Çekirdekli kısımlarını çıkarıp dört eşit parçaya bölün.

Aldığınız domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın.

Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri derin bir salata kasesinin içine alın.

Şişip, yumuşayan bulgurla salata malzemelerini karıştırın.

Salatanın sosu için limonun suyunu sıkın.

Zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta güzelce harmanlayıp salata kasesine dökün.

İyice karıştırdığınız salatayı servis tabağına alıp hemen servis edin.

Dilerseniz nar ekşisi ilave etmek yerine salata süslemesinde nar taneleri kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

Kinoa faydaları nelerdir?

Kiloyu korumaya ve zayıflama sürecine destek olur.
Tam proteinli bir besindir.
Yüksek oranda lif içerir.
Demir bakımından zengindir. Bu yüzden kansızlığı olan kişilere önerilir.
Antioksidan özelliği ile bağışıklığı güçlendirir.
Glutensiz bir besindir. Bu sayede çölyak hastaları da kinoa kullanabilirsiniz.
Sinir ve kemik fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlar.
Kasları destekler ve vücuda enerji verir. Halsizliğe iyi gelir.
Kan şekerini düşürür. Bu nedenle diyabet hastalarına da önerilir.

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