Tarihi projede beklenen gün geldi! 17 şehirde ilk temel atılıyor gözler Ankara'da

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk temel bugün atılıyor. İlk etapta 17 şehirde yapımına başlanacak 5 bin 615 konut için toplu temel atma töreni gerçekleştirilecek. Ankara Sincan'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinin ilk temelleri bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı proje kapsamında, 2 yılda 250 bin konut, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri dar gelirli vatandaşlara sunulacak. 5 yılda konut sayısı 500 bine, işyeri sayısı 50 bine çıkacak.

Erdoğan'ın katılımıyla ilk temeller atılıyor

Dar gelirli vatandaşın kira öder gibi ev ve işyeri sahibi olmasını sağlayacak projede başvuru süreci devam ederken, inşaatların başlamasına karar verildi. TOKİ eliyle hayata geçirilen projede, 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun temelleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenecek toplu törenle atılacak.

Hangi şehirlerde başlıyor? İlk etapta 5 bin 615 konut

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara’da 2 bin 171, Kırşehir’de 458, Yozgat’ta 141, Konya’da 206, Kahramanmaraş’ta 210, Diyarbakır’da 158, Elazığ’da 88, Tunceli’de 118, Erzurum’da 158, Amasya’da 87, Bolu’da 206, Zonguldak’ta 595, Afyonkarahisar’da 364, Uşak’ta 158, Manisa’da 78, Aydın’da 265, ve Muğla’da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun ilk temelleri atılacak.

250 bin sosyal konut için 14 Eylül’de başlayan başvurular 31 Ekim’e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim’de sona erecek. Sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimleri 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanacak. Konutların maliyetine yüzde 40 devlet desteği sağlanarak fiyatlar ulaşılabilir seviyeye çekilecek.

2+1 konutların fiyatı 608 bin lira, taksitleri 2 bin 280 liradan başlayacak. 3+1 dairelere 850 bin liradan başlayan fiyat ve 3 bin 187 lira taksitle sahip olunacak. Sözleşme imzaladıktan sonra yüzde 10 peşinat veren hak sahipleri 240 ay vade imkanından faydalanacak. Yerel ve yatay mimarinin ön planda olduğu projelerde yapılar 5 katı geçmeyecek. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

7 buçuk milyonu aştı

Sosyal Konut projesine başvuranların sayısı 7.5 milyonu aşarken, müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bin olarak açıklandı. Altyapısı hazır konut arsasına başvuru sayısı 525 bini buldu. 45 bin kişi de işyeri için başvuru yaptı.

PROJEDE, altyapısı hazır konut arsaları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere özel işyerleri de yer alıyor. ‘İlk Evim Arsa’ projesi kapsamında vatandaşa 81 il, 694 ilçede 1 milyon konut amaçlı arsa sunulacak. Başvurularda müstakil ve müşterek seçeneklerinden biri seçilecek. Müstakil konut arsaları, en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşacak. Müşterek konut arsaları ise zemin artı 4 ve 5 katı geçmeyecek bina yapmaya müsait olacak. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşaat konusunda yardım talep ederse TOKİ tarafından evler için teknik, hukuki ve yapım desteği verilecek. Müstakil parseldeki arsalar 192 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Müşterek parsellerde fiyat 112 bin 500 liradan, taksitler 937 liradan başlayacak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahibi 10 yıl faizsiz ödeme yapacak. 29 ilde 10 bin işyeri ise 50, 100, 150 ve 200 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. İşyeri fiyatları 350 bin lira, taksitleri 2 bin 633 liradan başlayacak. İşyeri için de yüzde 10 peşinat ödenirken, 120 ay vade yapılacak. Arsa ve işyeri için 10 Ekim’de başlayan başvuru süreci 7 Kasım’da sona erecek.