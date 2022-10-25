BIST 3.992
DOLAR 18,61
EURO 18,36
ALTIN 985,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evler darphane gibi para fışkırdı! FETÖ'den gözaltına alınan şahıs: Ak sakallı adam...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evler darphane gibi para fışkırdı! FETÖ'den gözaltına alınan şahıs: Ak sakallı adam...

ADANA polisinin FETÖ’ye yönelik yaptığı “Gazi Turgut Aslan Operasyonunda” hücre evlerinde yapılan aramalarda koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş 7 bin 720 Euro, 22 bin 400 Dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi.

Abone ol

FETÖ/PDY’nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ilgili daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ çerçevesinde, Adana’da da çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan 5’i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş 7 bin 720 Euro, 22 bin 400 Dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ‘kurye’ olarak adlandırıldıkları, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinden gönderilen paraları örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem uygulanmış kişilere dağıttığı, örgüt tabanının dağılmaması için çalışma yürüttüğü kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zekeriya Y., Önder T., Atilla Ü., Murat D., Fidan Y., Bahattin S., Mehmet K., Bekir Ç. ile Mehmet Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2’si ev hapsi cezasına çarptırıldı; 5 kişi adli kontrol şartı, 19 kişi ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, örgütün gönderdiği parayı, verilecek kişinin T.C. kimlik numarasını alıcı ve gönderici kısmına yazıp, kartsız işlemle PTT ATM’sinden yatırdığı ortaya çıktı.

Söz konusu paraların, özellikle örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanmış ve etkin pişmanlıktan yararlanmamış kişilere ve ailelerine gönderildiği belirlendi. Öte yandan tutuklu Atilla Ü.’nün, örgütün parasını gönderdiği anlar ATM’nin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ak sakallı bir adam" ifadesi yok artık dedirtti

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, “Tanımadığım bir kişi telefonla arayıp, yardım etmek istediği aileler olduğunu söyledi. Daha sonra da bana parayı gönderdi. Ben de bana söylediği kişiye bu paraları gönderdim" ve “Sokakta karşılaştığım ak sakallı bir adam, yardıma muhtaç ailelere göndermem için bana para verdi. Nedenini sormadım” şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cin gibi gözlere sahip kadından acı haber! Türkiye'de ilk olmuştu 37 yıllık nöbet sona erdi
Foto Galeri Cin gibi gözlere sahip kadından acı haber! Türkiye'de ilk olmuştu 37 yıllık nöbet sona erdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dar gelen ayakkabıyı 2 numara genişletecek yöntem! Bugün dondur yarın giy
Dar gelen ayakkabıyı 2 numara genişletecek yöntem! Bugün dondur yarın giy
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Plajda sabah saatlerinde bulundu! Gören hemen ihbar etti
Plajda sabah saatlerinde bulundu! Gören hemen ihbar etti
Beşiktaş'lı Josef de Souza: Utanmamız lazım!
Beşiktaş'lı Josef de Souza: Utanmamız lazım!
Bülent Arınç konuştu! Milletvekili olan oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den istifa edecek mi?
Bülent Arınç konuştu! Milletvekili olan oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den istifa edecek mi?
Yunan Büyükelçi itiraf etti: Türkiye'ye resmen yalvardık, dilenci gibiyiz
Yunan Büyükelçi itiraf etti: Türkiye'ye resmen yalvardık, dilenci gibiyiz
Sözleşmeliye kadro için son toplantı! Kapsam belli oldu Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Sözleşmeliye kadro için son toplantı! Kapsam belli oldu Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Güneş tutulması duası hangisi Türkçe-Arapça okunuşu Diyanet saati var mı?
Güneş tutulması duası hangisi Türkçe-Arapça okunuşu Diyanet saati var mı?
Tarihi projede beklenen gün geldi! 17 şehirde ilk temel atılıyor gözler Ankara'da
Tarihi projede beklenen gün geldi! 17 şehirde ilk temel atılıyor gözler Ankara'da
Yalı Çapkını dizisinin Sultan'ı İrem Altuğ'dan bomba itiraf: "İki kocamla yaşıyorum"
Yalı Çapkını dizisinin Sultan'ı İrem Altuğ'dan bomba itiraf: "İki kocamla yaşıyorum"
Kılıçdaroğlu Togg fabrikası açılış törenine katılacak mı? CHP Sözcüsü Öztrak duyurdu
Kılıçdaroğlu Togg fabrikası açılış törenine katılacak mı? CHP Sözcüsü Öztrak duyurdu
Bakan Koca'dan tabancayla vurulan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan tabancayla vurulan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama