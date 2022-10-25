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Güneş tutulması duası hangisi Türkçe-Arapça okunuşu Diyanet saati var mı?

Güneş tutulması duası hangisi Türkçe-Arapça okunuşu Diyanet saati var mı?

2022 yılının en önemli doğa olayı güneş tutulması bugün 12.00'de başlayacak ve kısmen İstanbul'dan izlenecek Yaklaşık 3 saat sürecek güneş tutulması sırasında hangi dua kaç kez okunmalı? Güneş tutulması duası Kusüf ve Husuf duaları anlamları haberimizde.

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Güneş tutulmasında okunacak dualar nelerdir, kaç kere okunur?  2022 yılının en büyük doğa olaylarından biri olan güneş tutulması bugün gerçekleşecek. İstanbul'dan kısmen izlenecek olan güneş tutulması yaklaşık 3 saat sürecek. Peki güneş tutulmasında okunan dua hangisi, küsuf ve husuf duaları nedir, güneş tutulmasında okunacak dua hangisidir ve güneş tutulmasında nasıl ibadet edilir?

İşte Güneş tutulması duası Küsuf-Husuf duası

Güneş ve ay tutulması esnâsıftda iki rekat namaz kılınır. 33 kere “Allâhü Ekber” diye tekbir getirilir. Sonra da:

“Sübhânallâhi ve’l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”denir. Ayrıca bu esnâda dua edilir, tekbir getirilir, Al­lah’tan af dilenir, sadaka verilir ve Allah’a sığınılır.

Güneş ve Ay Tutulması Duası: Güneş ve ay tutulması esnasında kı­lınması sünnet olan kiisufue husuf namazları, güneş ve ay tutulmasını engellemek ve o durumun geçme­sini sağlamak için değildir. Bu iki olay o namazların vakitleridir. Tıpkı, güneş battıktan sonra kılınan ak­şam namazının, güneşin batışını önlemek için olma­dığı gibi. Güneş’in batışı, akşam namazının vaktidir. Güneş ve ay tutulmaları da o namazların vaktidir.

Kur'anda Güneş tutulması hangi ayetlerde geçiyor? 

36. Sure (Yâsîn Suresi), 37. Ayet
Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 38. Ayet
Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 39. Ayet
Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 40. Ayet
Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

39. Sure (Zümer Suresi), 5. Ayet
Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

41. Sure (Fussilet Suresi), 37. Ayet
Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

71. Sure (Nûh Suresi), 15. Ayet
‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

71. Sure (Nûh Suresi), 16. Ayet
‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

91. Sure (Şems Suresi), 1. Ayet
Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

    10. Sure (Yûnus Suresi), 5. Ayet
    O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.
   13. Sure (Ra'd Suresi), 2. Ayet
    Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.
    14. Sure (İbrâhîm Suresi), 32. Ayet
    Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.

14. Sure (İbrâhîm Suresi), 33. Ayet

    O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.
    21. Sure (Enbiyâ Suresi), 33. Ayet
    O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.
    25. Sure (Furkân Suresi), 45. Ayet
    Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.
    25. Sure (Furkân Suresi), 46. Ayet
    Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.
    29. Sure (Ankebût Suresi), 61. Ayet
    Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?" diye soracak olsan mutlaka, "Allah" diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar?
    31. Sure (Lokmân Suresi), 29. Ayet
    Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.
    31. Sure (Lokmân Suresi), 30. Ayet
    Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.
    35. Sure (Fâtır Suresi), 13. Ayet
    Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.
    36. Sure (Yâsîn Suresi), 37. Ayet
    Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
    36. Sure (Yâsîn Suresi), 38. Ayet
    Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.
    36. Sure (Yâsîn Suresi), 39. Ayet
    Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
    36. Sure (Yâsîn Suresi), 40. Ayet
    Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
    39. Sure (Zümer Suresi), 5. Ayet
    Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
    41. Sure (Fussilet Suresi), 37. Ayet
    Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.
    71. Sure (Nûh Suresi), 15. Ayet
    ‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'
    71. Sure (Nûh Suresi), 16. Ayet
    ‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'
    91. Sure (Şems Suresi), 1. Ayet
    Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,
    91. Sure (Şems Suresi), 2. Ayet
    Onu izlediğinde Ay'a andolsun,
    91. Sure (Şems Suresi), 3. Ayet
    Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,
Gökyüzünde yaşanacak gezegen kavuşumu ve hemen ardından gelen güneş tutulması astrologları korkuttu! Astrolojiye göre kritik bir tarih olan 17 Mart’ta, Mars ve Uranüs gezegenlerinin kavuşumu dünya üzerinde toplu ölümlere ve doğal afetlere neden olabilir. Ardından ise 20 Mart cuma günü güneş tutulması geliyor

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