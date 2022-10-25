BIST 3.978
DOLAR 18,61
EURO 18,38
ALTIN 985,69
HABER /  DÜNYA

ABD'den Rusya'ya sert nükleer uyarısı: Sonuçları ağır olacak

ABD'den Rusya'ya sert nükleer uyarısı: Sonuçları ağır olacak

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanması halinde bedelinin ağır olacağını, Ukrayna’nın kendi topraklarında radyoaktif içerikli bir “kirli bomba” kullanma hazırlığında bulunduğu iddialarının ise “dezenformasyon” olduğunu söyledi.

Abone ol

Günlük basın toplantısında Price, “Kremlin'den yayılan bu tür açık dezenformasyonları duymaktan endişeliyiz. Bu tür iddialar söz konusu olduğunda, Kremlin'in geçmişini biliyoruz.” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Raphael Grossi ile görüştüğünü ve ülkesindeki tesisleri inceleme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da bugün Grossi ile görüşeceğini, bu konunun gündemlerinde olduğunu kaydetti.

"Sonuçları ağır olacak"

Price, Ruslara üretecekleri her bahanenin gerilimi tırmandırmak için uydurulmuş bir şey olacağını açıkça ifade ettiklerini, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanacağına dair bir emare ve ABD’nin nükleer konuşlanmasını değiştirmesi için herhangi bir sebep görmediklerini söyledi.

Sözcü, “Rusya’nın herhangi bir şekilde nükleer silah kullanımının oldukça ağır sonuçları olacaktır.” ifadesini kullandı.

Bu ağır sonuçların ne olacağına ilişkin bir soruya ise Price, Rusya’ya daha net ve kesin ifadelerle bu konuda uyarıda bulunduklarını ancak atacakları adımları kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmediklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma hazırlığında bulunduğunu söylemişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan sürpriz Ukrayna hamlesi! Almanya Cumhurbaşkanı Kiev'de...
Almanya'dan sürpriz Ukrayna hamlesi! Almanya Cumhurbaşkanı Kiev'de...
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Apple, zammı duyurdu! İşte zamlanan ürünler ve zam miktarları
Apple, zammı duyurdu! İşte zamlanan ürünler ve zam miktarları
Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Devlet yüzbinlerce genci işe alacak! Polis, öğretmen, doktor. bekçi, imam...
Devlet yüzbinlerce genci işe alacak! Polis, öğretmen, doktor. bekçi, imam...
Madenci aileleri için karar: Torba teklife eklendi
Madenci aileleri için karar: Torba teklife eklendi
Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın lehine de tezahürat yaptı
Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın lehine de tezahürat yaptı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya’nın iddialarını reddetti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya’nın iddialarını reddetti
Valerien Ismael: Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlamalılar
Valerien Ismael: Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlamalılar
Giresunspor'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Giresunspor'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi
Çipras'tan skandal öneri! Türkiye için savaş sebebi
Çipras'tan skandal öneri! Türkiye için savaş sebebi