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Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın lehine de tezahürat yaptı

Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın lehine de tezahürat yaptı

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Stadyumdaki siyah-beyazlılar Sergen Yalçın lehine de tezahürat yaptı.

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Beşiktaş'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçta Valerien Ismael'e tepki geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar mağlubiyet sonrası tecrübeli teknik direktörü istifaya davet etti. Tribünler ayrıca, Sergen Yalçın'a da destek tezahüratlarında bulundu.

Taraftar Ismael aleyhinde tezahüratta bulundu

Hatay'da skor 1-1 devam ederken, tribüne giden Beşiktaşlı taraftarlar 80. dakikadan sonra Valerien Ismael aleyhinde tezahüratlar yaptı.

"Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor"

İlk olarak "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor." şeklinde tempo tutan taraftarlar daha sonra "Valerien Ismael istifa" şeklinde tezahürat yaptı. Skor 2-1 olduktan sonra istifa seslerini daha da yoğunlaştıran Siyah-beyazlı taraftarlar maçın sonuna doğru "Sergen Yalçın" diyerek tempo tuttu.

Beşiktaş, son 6 maçta 1 kez kazandı

Ismael önderliğindeki siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

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