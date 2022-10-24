Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı! 2 bin kişi sıraya girdi

Van'da aşiret düğününde takılan takıların değeri dudak uçuklattı. Gıravi aşiretinden Osman Elmas'ın kızı ve Gevdan aşiretinden Memet Acar'ın oğlu dünya evine girdi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde 3 milyon 650 bin liralık takı takıldı.

Abone ol

Van'da Gıravi aşiretinden Osman Elmas'ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar'ın oğlu Feyaz Acar, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı.

Toy büyüklüğünü Double Tree By Hilton Van Oteli sahibi Umut Akay'ın yaptığı düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne; aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı.

Gevdan ve Gıravi aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Umut Akay, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.

"İlk defa bir aşiret düğününe katılıyorum"

Düğüne damadın amcası Erol Abi'nin davetlisi olarak katıldığını belirten İstanbullu iş adamı Ferhat Günay ise "Daha önce hiç aşiret düğününe katılmadım. Sosyal medyada görüyordum ama bu şekilde beklemiyordum. Gevdan aşiretine davetleri için teşekkür ediyorum. Van'da bulunmaktan son derece mutluyum. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor" dedi.

Düğüne Kosova'dan katılan Sevil Balkan da, "İlk defa bir aşiret düğününe katılıyorum. Çok muhteşem ve güzel geçiyor. Çok beğendim. Bu yörenin insanları ve düğünleri çok güzeldir" ifadelerini kullandı.