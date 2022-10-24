Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Başkanımıza teşekkür ederim!

Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağıya değiştiren Aziz Yıldırım'a, başkanımız Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim" dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin 120 yıllık bir basketbol tarihi var"

"Bir spor kulübü olursunuz ama müze yapmak için başarınız olmaz. Pek çok sporcumuza bugün yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin neredeyse 120 yıllık bir basketbol tarihi var. Bu başarıları gelecek nesillere aktarmak için basketbol müzesi fikri ortaya çıktı. 100 yıl boyunca camiada ve Türk sporunda ikon olmuş çok sayıda isim oldu, tarihe iz bıraktılar. Onlar tarih yazarken, duruşlarıyla da Fenerbahçe'nin basketbol kültürünü oluşturdular. Fenerbahçe yıllarca basketbol hizmet etti ama 120 yıllık tarihimizin en başarılı dönemleri, 2000'li yıllarda başladı. Erkek basketbolda şampiyonluklar, kupalar ve EuroLeague ile başarılarımız taçlanmış oldu."

"Başkanlık dönemimde çok acılar çektik"

"Kadın basketbolda, futboldaki gibi bir durum var. Resmi şampiyonluklar, sayılmayan şampiyonluklar var. 1998'den bugüne resmi olarak 24 senenin 16 senesinde Fenerbahçe kadın basketbol şubesi şampiyon olmuştur. EuroLeague'de 4 kere final oynadık. Başkanlık dönemimde çok acılar çektik. En acısı, defalarca yendiğimiz bir takıma kendi sahamızda kupa vermek oldu. Bu sene telafi edeceğiz. Kadın basketbol takımı, bu sene bu yönde kuruldu."

"Fenerbahçe, ülkemizin basketbolda lokomotifi oldu"

"Fenerbahçe, ülkemizin basketbolda lokomotifi oldu. Rakiplerimize örnek oldu. Aynen kendi imkanlarımızla, devletten hiç destek almadan stadımızı yaptığımız gibi. Emsal oldu. Bundan sonra yapacağımız futbol akademisi, yine Türkiye'ye örnek olacak. İnşallah 10 yıl sonra yine 'Bu başarılar Fenerbahçe sayesinde oldu' diyeceğiz. Basketbolun halka yayılmasını, aynen voleybolda olduğu gibi, basketbolda da başardık."

"Aziz Yıldırım'a, başkanımız Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim"

"Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağıya değiştiren, Fenerbahçe'yi erkeklerde ve kadınlarda en önde kulüp yapan, muhteşem salonumuz için var gücüyle çalışan, Aziz Yıldırım'a, başkanımız Aziz Yıldırım'a şahsım, yönetim kurulum ve her bir Fenerbahçeli adına teşekkür ederim. Kendisine müteşekkiriz. Fenerbahçe'ye basketbolda önemli katkılar yapan Murat Ülker'e çok teşekkür ederiz. Ayrıca Fenerbahçe için emeği geçen herkese, teşekkürlerimi sunuyorum."

"İyi ki onun yolu bizlerle kesişti"

"Basketbol kültürümüzde kilometre taşlarından biri olan, adını tarihimize altın harflerle yazdırmış olan Zeljko Obradovic için ayrı parantez açmak istiyorum. Kendisine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki onun yolu bizlerle kesişti."

"Bu müze için birçok kaynak yarattı"

"Basketbol müzesi için her şeyi yapan Sertaç Komsuoğlu'na teşekkür ediyorum. 'Maaş ödemeye paramız yok, nasıl yapacağız?' derken, bu müze için birçok kaynak yarattı. Ne kadar mutlu olduğunu da biliyorum. İçinde bulunduğumuz mali şartlarda, bu müzeyi yapmak, imkansıza yakındı! Eski yöneticilerimizden Hamdi Akın ile Sertaç Komsuoğlu'nun yolları kesişti ve müze hayalimiz gerçekleşti. Kendisi gelemedi, İtalya'da. Kızı Pelin Akın aramızda. Ailecek verdikleri destek için teşekkür ederim. Bize sundukları imkanın faydalı olduğunu göreceksiniz."

"İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur"

"İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur. Tünelin ucunda ışık olduğunu son iki haftada yaşananlarla görmüş oluyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse, iş başka yerlere gidiyor."

"Camia olarak 100. yılda en büyük hedefimiz şampiyonluklar almak"

"Camia olarak 100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak. İnşallah önce Allah, sonra sporcularımız ve teknik heyetlerin çalışmalarıyla bu hayalimiz gerçekleşir."

"Yaşa Fenerbahçe"

"Bu camia söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ise, nasıl bir duruş sergilediğini tarih boyunca göstermiştir. Söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ün mirası ise, gönlünüz rahat olsun, Fenerbahçe'nin bu duruşu devam edecektir. Yaşa Fenerbahçe!"