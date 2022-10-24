İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu öyle bir serveti var ki aslen de İngiliz değil

İNGİLTERE'de başbakanlık yarışı sonuçlandı. Eski Maliye Bakanı hint asıllı Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni başbakanı seçildi. Yeni İngiltere bakanı servetiyle dillerde. İstifa eden Liz Truss İngiltere'nin en kısa dönemli başbakanı olarak tarihe geçerken, İngiliz medyası yeni başbakan Sunak için de "başbakan olmak için fazla zengin' yorumunda bulundu. İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak aslen Hindistanlı...

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İNGİLTERE'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu. Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, liderlik yarışını kazandı.

Rakibi çekilip ona destek çıktı

Rishi Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu. Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

Tek aday olarak İngiltere başbakanı oldu

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount'un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu. Rishi Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

730 milyon sterlinlik servet

İngiliz basınında son günlerde, 730 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Rishi Sunak'ın “başbakan olmak için fazla zengin” olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekiyor. Maliye Bakanı olduğu dönemde de markalı kıyafetleriyle birçok eleştiri alan ve gösterişli hayatı, lüks malikanesi ve arabalarıyla dikkat çeken Sunak, ülke tarihinde İngiliz Kraliyet Ailesi'nden daha zengin olan ilk başbakan olabilir.

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla’nın serveti tahmini olarak 350 milyon sterlin civarında, yani Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty'nin toplam servetinin yarısından az. İki çocuk sahibi çiftin 5 yatak odalı malikanesi 7 milyon sterlin değerinde.

Rishi Sunak kimdir?

1980 Southampton doğumlu Sunak'ın her ikisi de Hint kökenli olan anne ve babası İngiltere'ye Doğu Afrika'dan 1960'larda göçmüş. Son derece seçkin bir özel okul olan Winchester Koleji'ne giden Sunak, yaz tatillerinde garson olarak çalıştı. Daha sonra Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okudu. Lisansüstü yaptığı Stanford Üniversitesi'nde, dev bilişim şirket iInfosys'in kurucularından, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı ve mirasçısı olan eşi Akshata Murthy ile tanıştı. Bir süre Goldman Sachs şirketinde analist olarak çalışan Sunak daha sonra iki yüksek riskli yatırım fonunun kuruluşuna ortak oldu.

Mal varlığının kaynağını açıklamadı

Kişisel serveti en büyük Muhafazakar milletvekillerinden biri olduğu düşünülen Sunak, varlığı konusunda şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

2015 yılından bu yana Yorkshire bölgesindeki Richmond'dan Muhafazakar milletvekili olan Sunak, Theresa May hükümetinde bakan yardımcılığı yapmış, daha sonra Boris Johnson hükümetinde Hazine baş müsteşarlığına getirilmişti.

Boris Johnson'ın ipini çeken kişi oldu

2020 yılı Şubat ayında Maliye bakanlığına getirilen Sunak, başlangıçta Boris Johnson'un sıkı bir destekçisiydi ama onun sonunu getiren ilk istifalardan birini gerçekleştirdi. İstifa mektubunda ekonomiye yaklaşımının Johnson'unkinden temel farklılıklar içerdiğini söyledi.

Brexit kampanyası sırasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını savunan Muhafazakarlar arasında yer aldı. O dönem kaleme aldığı bir yazıda İngiltere'nin, AB'den ayrılmakla daha özgür, daha adil ve daha gönençli bir ülke olacağı görüşünü savundu. Brexit'i savunurken dile getirdiği bir başka sebep ise göçün sınırlandırılması ve "ülkenin kendi sınırlarını kontrol edebilmesi" imkanı idi.

Maliye Bakanlığı ve soru işaretleri

Birinci Covid dalgası sırasında 40 yaşına giren Sunak, Maliye Bakanlığı döneminde birçokları için kamu maliyesinin başında istikrarlı ve güven veren bir yönetim sergiledi. 2020 yılının ilkbaharında pandemi sürecinde halkı desteklemek için "ne gerekiyorsa" yapmayı vadeden Sunak, 350 milyar sterlinlik bir yardım paketi açıkladı ve o dönem kamuoyu nezdinde müthiş puan topladı. Fakat İngiltere ekonomisindeki fırtınalar bir türlü dinmedikçe bu puanlar eridi ve hepsinin üstüne Sunak 2020 yılında Başbakanlık binasında Covid kurallarını ihlal eden yetkililerden biri olarak polis tarafından para cezasına çarptırıldı.

Eşi İngiltere'ye vergi vermiyor

Bu yılın Nisan ayında Sunak ve milyarder bir iş insanı olan ama vergisini bu ülkede ödemeyen eşi Akshata Murty'nin mali durumu ve vergi cennetleriyle ilişkileri konusundaki iddialar ciddi tartışma yarattı. Murty daha sonra eşi üzerindeki siyasi baskıyı hafifletmek için ülke dışında elde ettiği gelirlerin vergisini İngiltere'de ödemeye başlayacağını açıklamak zorunda kaldı. Independent gazetesi Sunak'ın vergi cenneti olan British Virgin Adaları ve Cayman Adaları'ndaki şirketlerden gelir elde ettiğini ileri süren bir haber yayınladı. Sunak'ın sözcüsü iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.