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Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam

Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumlayan eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılı ekibin taraftarlarına ateş püskürdü.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan Tugay Kerimoğlu, sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan yorumlar sebebiyle sarı kırmızılı taraftarlara adeta ateş püskürdü.

"İki tweet atmakla adam olunmuyor"

Bein Sports" ekranlarına konuşan Tugay Kerimoğlu şunları söyledi: "Öyle iki tweet atmakla duruş sergilemek yok. İki tweet atmakla adam olunmuyor. Bugünkü kırmızı kartların verilme sebebi ben miyim? Galatasaray'ın berabere kalmasının ve yapılan değişikliklerin sebebi ben miyim? Ben burada objektif olmak zorundayım."

"Birilerine yalakalık yapmam"

"İzleyenlerden özür dilerim ama ben başkaları gibi birilerine yalakalık yapmam. Birilerine yalakalık yapmak için konuşmayacağım. Herkes hata yapabilir. Bu futbol, savaş değil. Benim işim hakemi konuşmak değil. Hakemi bizden sonraki program konuşacak."

Bein Sports ekranlarında maçları yorumlayan Tugay Kerimoğlu, yaptığı eleştirilerle Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekmişti. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından "Sana yazıklar olsun Tugay Kerimoğlu!", "Sen yıllarca Galatasaray'da oyna ama Galatasaray'ın hakkı yenirken tek kelime bile etme." gibi ifadeler kullanmıştı.

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