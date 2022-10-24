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Polisi şehit eden saldırganların, Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polisi şehit eden saldırganların, Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı

Dün Silivri'de polise silahla açtıkları ateşle 1 emniyet mensubunu şehit eden saldırganların, 2 Eylül’de öldürülen Recep Esvet cinayetinin failleri olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Temizkumlar Mahallesinde yer alan bir sitenin içindeki villada gizlenen bir cinayet soruşturmasının faillerine yönelik operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınmak istenen şüphelilerinin silahla açtığı ateşle karşılaşmış, açılan ateşle yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Menfur saldırıda şehit olan polis için bugün cenaze töreni düzenlenirken, faillerin 2 Eylül’de Avcılar’da 42 yaşındaki Recep Esvet’in öldürülmesiyle ilgili şüpheliler olduğu belirlendi.

Emniyet güçlerine silahlı saldırıda bulunan Turan T., Nihat T. ve Can E. isimli 3 şüphelinin, o tarihte işlenen cinayetin şüphelileri olduğu aktarılırken, gözaltına alınan şüphelilerin sorguya alındığı kaydedildi.

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