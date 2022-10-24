Malatya'da iki arkadaşın sohbet ettiği evde korkun olay

MALATYA’da, iddiaya göre, arkadaşının kazara ateşlediği silahından çıkan kurşunun isabet ettiği genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay, gecenin ilerleyen saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Hakan A. (35) arkadaşı ile birlikte bir araya geldikleri evde bir süre sohbet ettikten sonra arkadaşının kazara ateş alan silahtan çıkan kurşunun hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Hakan A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay ilgili üç kişi gözaltına alınırken, hastanedeki işlemleri tamamlanan Hakan A.’nın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.