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Karamollaoğlu'ndan altılı masaya aday vetosu: Masada böyle biri var demek kolay değil

Karamollaoğlu'ndan altılı masaya aday vetosu: Masada böyle biri var demek kolay değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altılı masanın adaylık tartışmalarına değinen Karamollaoğlu, henüz bir isim üzerinde uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk Tv'de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Altılı masanın henüz bir isim üzerinde uzlaşma sağlamadığını belirten Karamollaoğlu, 'Masada kazanabilecek bir aday var mı?' şeklinde yöneltilen soruya ise "Vardır demek kolay değil" dedi.

"İkinci tur bende endişe uyandırıyor"

Seçimin ilk turda kazanılması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Tek aday ile yola çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Tek aday ile yola çıkılmazsa ikinci tur mutlaka yapılacaktır. İkinci tur bende endişe doğuruyor. Şimdiye kadar da bu kanaate sahiptir diye düşünüyorum diğer parti liderlerinin" dedi

"Masada böyle bir isim yok"

'Biz altılı masadan şu isimle çıkarsak kazanırız dediğiniz birisi var mı?' sorusuna tebessüm ederek cevap veren Karamollaoğlu, "Vardır demek o kadar kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir. Farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunu kamuoyu yoklamaları ortaya koyacak. Biz de kanaatlerimizi o istikamette belirleyeceğiz" dedi. Karamollaoğlu bu açıklamasıyla hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığını veto etti.

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