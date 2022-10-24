ORC İstanbul anket sonuçlarını açıkladı! 2018'den bu güne partiler ne yaptı?

İSTANBUL'da partilerin oy oranları ne kadar? ORC Araştırma 10,2 Ekim tarihleri arasında 39 ilçede gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. İşte İstanbul'da partilerin oy oranları...

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ORC Araştırma 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yine ilk sırada çıkarken, AK Parti'yi CHP ve İYİ Parti izledi.

ORC anketinin kararsızlar dağıtılmış hali ile İstanbul'da ilk 3 Parti ve oy oranları belli oldu. AK Parti yüzde 33,2 ile ilk sırada alırken, CHP yüzde 28,1 ile ikinci sırada, İY Parti ise yüzde 18.4 ile üçüncü sırada yer aldı.

AK Parti 2018'den bu yana ne yaptı?

ORC Araştırma'nınGenel Müdürü Mehmet Pösteki, anket sonuçlarını değerlendirdi. "Anket sonuçlarına göre; AK Parti 2018 genel seçim sonuçlarına göre İstanbul genelinde 9 puan oy kaybettiğini belirterek son üç anketin sonucunu paylaştı:

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki

AK Parti 2 ayda oyunu 3 puan artırdı

"2 ay önce yapılan anket çalışması ile kıyaslandığında ise Ak Parti'nin İstanbul'da oylarını 3 puan artırdığı görülmektedir. Haziran 2018'de AK Parti'nin İstanbul'da yüzde 42,7 oy aldığını ifade eden Pösteki, Ağustos 2022'de yapılan ankette AK Parti'nin oylarının yüzde 30,2 çıktığını Ekim 2022 anketine göre ise oyların yüzde 33,2'ye yükseldiğini ifade etti.

CHP ve İYİ Parti'de İstanbul'da yükselişte

Mehmet Pösteki, ORC anket sonuçlarına göre CHP'nin İstanbul genelinde oylarını 1.5 puan artırdığı, 2018 deki yüzde 26,4'lük oyunu yüzde 28,1'e yükselttiğini ifade etti. İYİ Parti'nin 39 ilçenin tamamında oylarını artırdığını anlatan Pösteki, "İstanbul geneline baktığımızda, İYİ Parti'nin oy oranını yüzde 8'den yüzde 18,4'e yükselttiği görülmektedir" dedi.