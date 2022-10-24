Borçlardan kurtulmanız sandığınız kadar zor değil! Borçları kolay ödemenin birikim yapmanın yolları…

Günümüzde zor şartlar altında borcu olmayan insan yok diyebiliriz. Borçlardan kurtulmak için ihtiyaçlardan vazgeçer duruma geliyoruz.Ancak birkaç yöntemle daha kolay yaşamak, borçları bitirmek mümkün.

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Borç, her insanın yaşayacağı durumlardan biridir. Ev, araba, eşya için borca girmek çok normaldir. Borçları ödeme konusunda çok zorlanıyor olsak da birkaç yöntemle borçlardan kurtulmak o kadar korkutucu değil.

Borçlardan kolay kurtulmanın yolları

Öncelikle tüm borçlarınızı göz önünde bulundurmak için not alın. Bunun için borç defteri yapabilirsiniz.

Bir de bütçenizi yazın. Yapacağınız tüm giderleri not alın, gelirinizi de yazın.

Borçlarınızı ödemeye ilk önce en acil olandan başlayın.

Acil borcunuz yoksa en düşük tutarlı borcu ödeyerek başlayabilirsiniz.

Borçlar bitene kadar kredi kartı yerine banka kartı ile alışveriş yapın. Böylece olmayan parayı harcayıp yeni bir borçlanma yapmazsınız.

Yaptığınız bütçede yazdığınız giderler kısmını ve kredi kartı ekstrelerinizi inceleyip, nelerden tasarruf edebileceğinizi belirleyin.

Bazı borçları kısa zamanda ödemeniz mümkün gözükmüyorsa önce yapılandırmayı deneyin. Bu mümkün değilse satabileceğiniz mal varlıklarınızla ilgili bir değerlendirme yapın.

Nasıl para biriktirilir?

Gelir ve giderlerinizi not aldıktan sonra birikim yapmak daha kolay olur. Alınan her ürünün kaydı tutularak önemli miktarlarda birikim yapılabilir. Bireyler, aylık harcamalar ve yatırımlar için belli bir miktar bütçe oluşturarak para biriktirme şansına sahip olabiliyor. Bu sayede uzun dönemde daha fazla para biriktirilebiliyor. Tüketicilerin yaptığı harcamalar, çok yüksek seviyelerde olursa birikim yapmak zorlaşabiliyor. Daha rahat birikim yapabilmek için harcamaların kısıtlanması gerekiyor. Birikim nasıl yapılır sorusunun bir diğer cevabı da para biriktirebilmek için bir hedef belirlemekten geçiyor. Ev, araba veya başka bir mülkü alabilmek için para biriktiren birçok insan bulunuyor.

Neredeyse tüm finansal kuruluşlarda vadesiz mevduat hesabından yatırım hesabına otomatik olarak para aktarılabiliyor. Bu sayede daha kolay birikim yapılabiliyor ve nasıl para biriktirilir sorusuna daha net cevap verilebiliyor.

Faturaları düzenli olarak kontrol etmek de para biriktirmek için gerçekten önemli bir husus olarak dikkat çekiyor. Bireyler, mobil tarifelerini daha az ödeme yapacak şekilde ayarlarsa daha fazla tasarruf yapabiliyor. Öte yandan elektrik fatura bedelini azaltmak için boşa yanan ışıkları söndürmek veya yüksek güç tüketen elektronik cihazları kapatmak gibi yollara başvurulabiliyor.

Tasarruf etmenin yolları

Yemeklerinizi evde yapmayı tercih edebilirsiniz.

Eğer imkan varsa düzenli olarak aldığınız tuvalet kağıdı, deterjan gibi ürünleri toptan alın.

Taze ürünler ve kuru bakliyat genel olarak konserve ürünlerden daha sağlıklı ve ucuzdur. Bu yüzden konserve almayın.

Büyük marketler tarafından üretilen ürünler daha uygundur.

En önemlisi ihtiyacınızdan fazla yiyecek almayın.

İş yerinize/okula evden yiyecek götürebilirsiniz.

Harcamalarınızı kontrol edin.

Eğer belli bir sürede belli bir miktar para biriktirmeyi hedeflerseniz, paranızı gereksiz şeylere harcamaktan kaçınmanız kolaylaşabilir.

Her altı ayda bir ucuz bir çift ayakkabı almak yerine kaliteli bir çift alıp yıllarca giymek daha hesaplı olacaktır.

Eğer saatte 10 lira kazanıyorsanız, 5 liralık bir kahve yarım saatlik çalışmanızın karşılığı demek olur. O kahvenin bu süreye değip değmediğine siz karar verin.

Beğendiğiniz bir ürünü almadan önce, 'Bu ürünün benim hayatıma ne gibi bir etkisi olacak' diye düşünün. Böylece gereksiz harcamaları kontrol altına alabilirsiniz.

Kartınızın minimum borcu yerine bütün borcunu ödeyerek faiz ödemekten kurtulursunuz.

İnternet hesabınız üzerinden faturalarınızı otomatik ödeyerek geç ödeme cezalarını engelleyebilirsiniz.



