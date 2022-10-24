BIST 3.947
DOLAR 18,61
EURO 18,30
ALTIN 984,68
HABER /  POLİTİKA

Referandum bombası! AK Parti 2023 seçimleriyle aynı gün anayasa referandumu yapacak

Referandum bombası! AK Parti 2023 seçimleriyle aynı gün anayasa referandumu yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Haziran seçimleriyle ilgili planı hakkında flaş iddia. Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti'nin 2023 Haziran'ında yapılacak seçimlere aynı gün anayasa değişikliği referandumu yapma olasılığını düşündüğünü yazdı.

Abone ol

HaberTürk yazarı Kübra Par'dan 2023 seçimleriyle ilgili siyaset kulislerini karıştıracak bir yazı geldi. Kübra Par,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü kanun teklifine karşı Anayasa değişikliği hamlesi hakkında, "Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişiklik teklifinin en azından başörtüsü bölümünü referanduma götürebilme olasılığı çok ama çok yüksek" dedi. 

Referandum israf ama...

Par, 'AK Parti'nin yasama süreçlerinde etkin olan önemli bir isme', "Referandum yapmak israf değil mi?" diye sorduğunu ve "Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir"  yanıtını aldığını belirtti. Par şöyle devam etti:

Bunun Erdoğan lehine yaratacağı...

"Seçime daha 7-8 ay olduğunu hatırlatınca 'Önemli değil, takvimi ona göre ayarlanabilir' diye ekledi. Yani AK Parti 2023’te sandıkta milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı pusulasının yanına bir de referandum pusulası koymayı istiyor. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine yaratacağı motivasyonu anlatmaya gerek yok sanırım.

Muhalefet çantada keklik görüyor

Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Bir yol ayrımına geldik. Otoriter rejimden yana mı olacağız, demokrasiden yana mı?' diye sormuş.

Muhalefet 2023 seçimlerinin 'Parlamenter sistem ve demokrasi isteyenlerle mevcut düzenin ve otoriterliğin devamını isteyenler' arasında geçeceğini söylüyor, ekonomik tablo nedeniyle kazanmanın çantada keklik olacağına inanıyor.

AK Parti 1 tala 2 kiş vuracak

Oysa AK Parti, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusunu açması üzerinden bir taşla iki kuş vurarak seçimi tekrar kimlik siyaseti eksenine taşıdı."

ÖNCEKİ HABERLER
Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Çayı böyle demleyin ve farkı görün
Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Çayı böyle demleyin ve farkı görün
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Kırsalda yaşam değerleniyor
Kırsalda yaşam değerleniyor
Hesabına yanlışlıkla yatan 10 bin lirayı iade etti haftalar sonra gelen mahkeme celbiyle yıkıldı
Hesabına yanlışlıkla yatan 10 bin lirayı iade etti haftalar sonra gelen mahkeme celbiyle yıkıldı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı için 157 sürekli işçi alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı için 157 sürekli işçi alacak
Çaresizliğin en acı hali: Üç yaşındaki kızımı gömecek takatim yoktu
Çaresizliğin en acı hali: Üç yaşındaki kızımı gömecek takatim yoktu
Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir metromuzun son aşamasına geldik
Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir metromuzun son aşamasına geldik
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sabotaj taburu sorumlusu öldürüldü
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sabotaj taburu sorumlusu öldürüldü
Cedi Osman iyi gidiyor Cleveland Cavaliers uzatmada farklı kazandı
Cedi Osman iyi gidiyor Cleveland Cavaliers uzatmada farklı kazandı
Eşref Fakıbaba'yı topa tuttu! Şanlıurfa siyasetini dizayn etmeye kalkıştı, beceremeyince istifa etti
Eşref Fakıbaba'yı topa tuttu! Şanlıurfa siyasetini dizayn etmeye kalkıştı, beceremeyince istifa etti
SGK uzmanı EYT ile ilgili kritik ayrıntıyı açıkladı son aldığımız duyumlara göre...
SGK uzmanı EYT ile ilgili kritik ayrıntıyı açıkladı son aldığımız duyumlara göre...
Bir yiyen bir daha istiyor Şam böreği tarifi enfes lezzet!
Bir yiyen bir daha istiyor Şam böreği tarifi enfes lezzet!