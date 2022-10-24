Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Çayı böyle demleyin ve farkı görün

Ülkemizde en çok tüketilen şeylerin başında gelen çay, oldukça fazla tiryakisi olan bir içecek. Kahvaltıdan gece uyuyana kadar içtiğimiz çay için farklı demleme yöntemleri bulunuyor. İşte çayın lezzetini daha iyi alabilmemizi sağlayan en iyi demleme yöntemi...

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Ülkemizin 81 ilinde neredeyse her saat tüketilen çayın aslında yanlış demlendiği ortaya çıktı. Hemen hemen her saat ocakta altı yanan çay, kahvaltıda, kahvaltı sonrası, öğlen, akşam üzeri ve akşam yemekten sonra başta olmak üzere gece gündüz fark etmeksizin severek içiliyor. Çay tiryakisi diye bilinen kişiler, günde 15-20 bardağa kadar çay tüketebiliyor.

Çay nasıl demlenmeli?

Hal böyle olunca çayın demlenme şekli de daha bir önem kazanıyor. Çayı kimileri soğuk suyla, kimileri ise sıcak suyla demler. Her farklı demleme yöntemi, lezzetinde farklılıklar gösterir. Peki çayın lezzetini en iyi şekilde alabilmemiz için nasıl demlememiz gerekir?



Demleme tekniği Uzakdoğu ülkelerine ait olan çay demleme konusunda açıklama yapan uzmanlar en doğru çay demleme tekniğini paylaştı.

Altın değerinde olan bu çay demleme tekniği aynı zamanda çayın içindeki yararları da yok etmez.

Çayın lezzetini bozmayın

Herkesin bildiği çay demleme tekniği olan demin üstüne suyu koyup haşlamaya bırakmak çayın lezzetini bozar.

Bir çaydanlığa 5 bardak su dökün iyice kaynatın. Kaynayan suya 4 kaşık dem atın.

Ancak önce suyu kaynatıp sonra üstüne demi bırakmak altın değerinde olan çay demleme tekniğidir. Bu teknik sayesinde çay yanmaz yanı tadı bozulmaz.

Bu sefer alt demliği su doldurun. Ocağa koyup üst demliği üzerinde bırakın zamanla çay dinlene dinlene demlenir.

Çayı bardağa boşaltırken kenardan ve yukarıdan boşaltmayın.

Çayın lezzetini en iyi almanıK sağlayacak doldurma yöntemi ise çaydanlığı bardağa yakın tutup kenardan boşaltmadır.

Aynı zamanda en güzel çay ateşte pişer.

Çay nerede yetişir?

Türkiye'de çay tarımı, Doğu Karadeniz Bölgesinde Gürcistan sınırından başlayarak Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar olan kuşakta yapılır. Rize, tek başına Türkiye çay üretiminin % 85'ini karşılar; çay yetiştirilen diğer iller Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin olarak bilinir.