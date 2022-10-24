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Kemal Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak! Abdulkadir Selvi yazdı

Kemal Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak! Abdulkadir Selvi yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı altılı masa ortakları özellikle de İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından engellenmeye çalışılırken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir yazı geldi. Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Selvi, "Bu gidişle Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak" dedi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkındaki sözlerini hatırlatarak, "Bu gidişle Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak. Gerçi Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adaylığını çok istiyor. Hayatını ortaya koymuş durumda" yorumunu yaptı. Selvi, Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde gençlerle bir araya geldiğini aktarırken şu ifadeleri kullandı:

- Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adaylığını tebrik etti. Bir genç Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisini değerlendirmesini istedi. Cumhurbaşkanı önce, 'Bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı?' dedi.

- Ardından sözü Kılıçdaroğlu’nun Sivas’ta Kanal 58 televizyonuna yaptığı açıklamaya getirdi. Kılıçdaroğlu, Kanal 58’de, 'Şu Kılıçdaroğlu’nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir’ denmesi lazım' diyerek cumhurbaşkanı adaylığını neredeyse ilan etti. 

- Erdoğan da bu açıklama üzerine, 'Bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye, Bay Kemal gibi bir adayı görmekle, nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz. Bizim bir sıkıntımız yok' dedi.

- Bu gidişle Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak. Gerçi Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adaylığını çok istiyor. Hayatını ortaya koymuş durumda.

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