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Polis vapur iskelesinde intihar etti bir çocuğu da vurdu

Polis vapur iskelesinde intihar etti bir çocuğu da vurdu

İSTANBUL Heybeliada vapur iskelesinde korkunç olay! Polis memuru Raşit Sağlam, beylik tabancasıyla iskelede intihar etti. Polis memurunun silahından seken kurşun, Suriyeli bir çocuğu da yaraladı.

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İstanbul'da bir polis intiharı daha. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çevik kuvvet biriminde görevli 3 buçuk aylık polis memuru Raşit Sağlam, birlikte olduğu kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından, bindiği vapurun Heybeliada iskelesinde durduğu anda herkesi dehşete düşürdü. 

Halk TV'nin haberine göre, vapur iskelede durduğu sırada Raşit Sağlam bir anda silahını çıkarıp kendi kafasına sıktı. Sağlam’ın beylik tabancasıyla intihar ettiği belirtilen bilgi notunda, hayatını kaybetmesine neden olan kurşunun sekerek vapurda bulunan Suriyeli bir çocuğu yaraladığı belirtildi.

Ekim ayında altı polis intihar etti

5 Ekim’de yine İstanbul’da görevli polis memuru Enes Sayhan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde intihar etmişti. Ekim ayında İstanbul, Ankara, Zonguldak ve Nevşehir'de görevli toplam altı polis memuru intihar etti.

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