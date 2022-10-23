Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyabakırlı gençlerle buluştu: "FETÖ'cülerle Hamburger yemenin derdinde değiliz"

Cumhur Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Gençler nereye gidersek gidelim milletimizle, özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Diyarbakır'a ayak bastığımız andan itibaren çok farklı bir atmosfer yaşıyoruz. Bugün Diyarbakır kıpır kıpır yerinde duramıyor. Öncelikle şahsım ve heyetime gösterdiğiniz sevgi ve coşku için teşekkür ediyorum.

Bugün Diyarbakır'da 70 bini bulan katılımla muhteşem bir açılış töreni yaptık. Diyarbakırlı kardeşlerimle samimi bir muhabbetimiz oldu. Hem kendileriyle hizmete açtığımız eser ve hizmetlerin heyecanını paylaştık, hem de şöyle geçmişten bugüne Diyarbakır muhasebesi yaptık.

Amasra'daki maden kazası sebebiyle programımızı ertelediğimiz için festivale yetişemedik. Gençlerimizin sahip çıkmasıyla nasıl coşkulu bir şekilde yapıldığını takip ettim.

Halen Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Konya, Çanakkale'de yapılan bu festivali yaygınlaştırıyoruz. Diyarbakır bu festivali her yıl düzenleyeceğimiz şehirler arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıl yapacağımız şehirleri İzmir Adana, Antep, Erzurum ve Trabzon olarak belirledik. Ülkemizin güzelliklerini ortaya koyan her faaliyet bizim için çok önemlidir. Bugün ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının üzerinde çok daha büyük hedeflere doğru yürüme imkanına sahibiz.

Ülkemizin sahip olduğu kalkınma altyapısının bizi getirdiği bu seviyeyi daha ileriye taşımak istiyoruz. Birileri diyor ki "AK Parti'nin gençliği yok." Buyurun gençlik burada. Bu gençler önümüzdeki Haziran'da sandıklarla o birilerine gereken dersi verecek.

"Türkiye yüzyılını beraber yükselteceğiz"

Bunların derdi ne sizlersiniz ne de ülkemizdir. Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü milletimizin omuzlarına yıkma peşinde olanlara bugüne kadar meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Kimsenin değil, kendi oyun planımızı takip ederek özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Türkiye Yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek, yükseğe taşıyacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz.

Biz maalesef bu güzelim yolları yaparız ama HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Farkımız bu. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız. Farkımız bu. Biz hep birlikte Türkiye'yiz derken birileri gibi istismar yapmıyoruz. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de bütün yolları gençlerimizle yürüyor, her mücadelemizi onlarla gerçekleştiriyoruz. Ben gencim, çünkü gençlerle beraberim. Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil.

"Fetö'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz"

Gençler nereye gidersek gidelim milletimizle, özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.

Sadece son 2 yılda 15 farklı şehrimizde 25 buluşma gerçekleştirerek her yaştan her eğitim kademesinden gençlerimizle sohbet ettik. İlk defa oy kullanacak 6 milyonun üzerinde sadece Diyarbakır'da 172 bine yakın gencimiz var. Biz bu buluşmalarda aynı zamanda gençlerimizle ortak geleceğimizi şekillendiriyoruz. Gençlik Kolları Başkanlığı'mızın ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" sloganı aslında Türkiye Yüzyılının ayak sesleridir.

Bugün gündüzüyle gecesiyle huzur dolu bir Diyarbakır var. Şehrin 4 bir yanında ardı ardına yükselen fabrikalarda geleceğine sarılan insanların alın terleri haneleri doldurmuştur.

Dünya enerji krizi

Biz dünyaya malum hamburger yemeye gitmedik. 20 yıldır gerek başbakanlığım gerek Cumhurbaşkanlığım döneminde dünya liderleriyle görüştük. Son 1 ayda Putin ile 5 kez görüşmem var. Zelenski ile aynı şekilde. Öbür tarafta ABD Başkanı'yla telefon görüşmelerim var.

O kritik dönemde sayın Putin'le Zelenski ile burada aracı olabilir miyiz diye adım attık. Her iki tarafta heyetlerini önce Antalya'ya dışişleri bakanlarını gönderdiler. Daha sonra İstanbul'a tahıl koridorunda adım atmak için heyetlerini gönderdiler. Biz şu an 800 milyon tonu aşan tahılı dünyaya gönderdik. Putin'le yaptığımız son görüşmede tahılın dışında Afrika başta olmak üzere oradaki ülkelere ne adımlar atabiliriz bu nu konuştuk. Gübre konusunda nasıl adımlar atabiliriz diye. Bunu da inşallah Putin2le yaptığım görüşmede bunun da önünü aşacağız. Bu az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere tahıl ve gübre ile bu adımı atacağız. Türkiye olarak dünyadaki farklı yerimizi ispat edeceğiz.

"Siz dik durdukça endişe etmeyin"

Gençlerimizle beraber 7 ay içinde çok çalışacağız ve sandıkları da haziran ayında beraber patlatacağız. Siz dik durdukça endişe etmeyin. Ve bilin ki dünya Türkiye'nin ayağa kalkışını bekliyor. Bugün Diyarbakır çevreyolunun açılışını yaptık. Bugüne kadar bunların buralarda bir adımı var mıydı? Kültür, altyapı bizim işimiz.

Cumhurbaşkanı'nın ilk oyu

İlk oyu rahmetli Erbakan'a vermiştik. Onlar ne diyordu, "Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız." Biz çoluk çocuğa bırakmadık. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta gençlerimize bıraktık.