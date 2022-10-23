İstanbul'da polislere silahlı saldırı! Villa operasyonunda Komiser yardımcısı şehit oldu

İstanbul'un Silivri ilçesinde cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan komiser yardımcısı şehit oldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Avcılar’da işlenen bir cinayetle bağlantılı aranan bir şüphelinin Silivri ilçesi Temizkumlar Mahallesi’nde bulunan bir villada saklandığını tespit etti. Bugün polis ekipleri villaya operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Avcılar’da işlenen bir cinayetle bağlantılı aranan bir şüphelinin Silivri ilçesi Temizkumlar Mahallesi’nde bulunan bir villada saklandığını tespit etti.

Saldırganlar yakalandı

Bugün polis ekipleri villaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında içeriden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre Cinayet Büro Amirliğinde görevli komiser yardımcısı A.N.’nin (50) vurularak yaralandığı belirlendi. Yaralı polis Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.N.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polise ateş eden saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldı.

Acı haberi Vali Yerlikaya duyurdu

Operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda bir komiser yardımcısı silahla, bir polis memuru ise düşme sonucu yaralandı. Silivri Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Komiser Yardımcısı Alim Nar şehit oldu.

Konuyla ilgili açılama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri’deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun” dedi.