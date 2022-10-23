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Rusya, Ukrayna'nın gizli planını anlattı! "Kirli bomba" uyarısı yaptı

Rusya, Ukrayna'nın gizli planını anlattı! "Kirli bomba" uyarısı yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarını bu konu hakkındaki endişelerini dile getirdi.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleyeceğine yönelik iddialar ile ilgili İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şoygu’nun Lecornu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ile Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu arasında telefon görüşmesi yapıldı. İstikrarlı bir şekilde daha da kontrolsüz bir tırmanış eğilimi gösteren Ukrayna'daki durum ele alındı. Orgeneral Sergey Şoygu, Fransız mevkidaşına Ukrayna'nın ‘kirli bomba’ kullanarak muhtemel provokasyonlarına dair endişelerini dile getirdi" denildi.

Şoygu'nun Wallace ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada ise, "Ukrayna’daki durum ele alındı. Şoygu, İngiliz mevkidaşına Kiev tarafından muhtemel bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi verdi ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Şoygu daha önce Milli Savunma Bakanı Akar ile görüşmüştü
Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de telefon görüşmüş, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak provokasyon yapma ihtimaline karşı endişelerini Bakan Akar'a iletmişti.

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