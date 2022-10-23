Geç olsun güç olmasın! Bu burçlar aşkı bulunca tam bulacak!

Astoloji ve yıldızlar, insanların hayatları ve gelecekleri ile ilgili önemli ipuçları verebiliyor. İşte burçların bu özelliklerine göre aşkı geç ama tam olarak bulacak burçlar...

Abone ol

Aşk hayatı konusunda kiminin yüzü gülerken, kiminin de günleri yalnız geçiyor. Hayatınızda her şey yolunda olsa da bir şefkate ve aşka ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bir eşle aynı duyguları paylaşmak, aynı şeylere üzülüp aynı şeylere sevinmek istiyor olabilirsiniz. Yalnızlıktan sıkılmış, artık bir hayat arkadaşı arıyor olabilirsiniz.

Rahat olun, geliyor gelmekte olan... Burçlar aleminde uzun zamandır ilişki konularında yüzü gülmeyen bu 3 burç, artık o günleri geride bırakıyor. İşte hayatının aşkını geç bulacak, ama tam bulacak o 3 burç...Hiç beklemediğiniz anda sevgiye boğulacaksınız.

Başak

Başak burcu insanı hayatına kolay kolay birilerini dahil edemez. İlişki yaşayacağı insan konusunda çok seçici olan başaklar, genelde bu yüzden aşkı bulmakta zorlanırlar. Uzun süredir yalnız olan başakların zevklerine uymak, onları memnun etmek kolay değildir. Çünkü eleştirmeyi seven başaklar, illa ki bir kusur bulurlar. Ama artık başaklar için yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Eğer bir başaksanız ve hayatınızın aşkını bekliyorsanız, tüm kriterlerinizi unutun. Bütün olmazları olduracak, tüm kriterlerinizi göz ardı ettirecek bir aşk sizi bulacak. Biraz daha sabırlı olun, yalnız geçirdiğiniz tüm günlere değecek bir birliktelik sizi bekliyor olabilir.

Oğlak

İşinde disiplinli olan oğlaklar genelde kariyer odaklıdır. Oğlaklar her ne kadar kariyerini önemsese de, başını omzuna yaslayabileceği birine ihtiyaç duyabilirler. Oğlakların güçlü karakteri sebebiyle kimse birine ihtiyaç duymayacaklarını düşünür. Şöyle ki; her ne kadar güçlü olsalar da, onlar da bir dayanak ve güç kaynağı arayışındadırlar. Bundan dolayı eş kriterleri arasında bu, önemli bir yer kaplar. Eğer bir oğlaksanız hiç merak etmeyin. Hayat yükünüzü hafifletecek bir partner, büyük aşkıyla bir yerlerde sizi bekliyor. En doğru zamanda hayatınıza girecek ve size bütün yorgunluklarınızı unutturacak. Gözlerden uzak, sakin bir hayat gümbür gümbür geliyor olabilir. Birden bire kendinizi büyülü bir aşkın içinde bulabilirsiniz.

Yengeç

Romantik bir yapıya sahip olan yengeçler, aşk hayatında çok üzüldüler. Hassas yapılarından dolayı kolayca kırılan yengeçler için herhangi biriyle bir ilişki yaşamak hiç de kolay bir şey değil. Eğer bir yengeçseniz, duygusal ve ince ruhunuzdan anlayan, romantizm ihtiyacınıza karşılık verecek bir eşin sizi bulması an meselesi... Bolca güzel vakit geçireceğiniz, isteklerinizin anında gerçeğe dönüşeceği, aşk yağmurlarının durulmayacağı bir ilişki size çok iyi gelecek. Uzun zamandır içinizdeki duygusal boşluk, aşkla dolup taşacak ve her gün şükredeceksiniz. Mahallenin bakkalına, kedilere, köpeklere, kuşlara selam vereceğiniz günler yakında...