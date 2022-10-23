Erdoğan Diyarbakır'da pankartı gördü mest oldu: Güzel de bir pankart asmışlar

Diyarbakır'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında asılan bir pankarta dikkat çekti. Erdoğan, ""Diyarbakır bugün bir başka. Güzel de bir pankart asmışlar. Maşallah. Diyarbakır'ı özlemişiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Camii ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

Kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis paradan altı sıfırı sen attın, 2023'te altı sıfırı da biz atacağız" pankartını işaret etti.

Söz konusu pankarta dikkat çeken Erdoğan, "Diyarbakır bugün bir başka. Güzel de bir pankart asmışlar. Maşallah. Diyarbakır'ı özlemişiz. Sizlerin coşkusundan anladığım kadarıyla Diyarbakır da bizi özlemişiz." dedi.

İşte o pankart;