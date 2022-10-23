Cemal Enginyurt'tan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na kimyasal silah tokadı

Selahattin Demirtaş'ın "kimyasal silah" iddiası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Demirtaş'ın iddiasını Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı PKK'nın yayın organında doğrulamıştı.

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Namussuzluktur ahlaksızlıktır hadsizliktir" sözleriyle tepkisini ortaya koyarken, Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan alçak iftirayı haber yapma gereği duymadı. Demokrat Partili Cemal Enginyurt ise, katıldığı canlı yayında adeta ateş püskürdü. Yayına bağlanan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösteren Enginyurt, bu girişimlerin 6'lı masaya büyük zarar verdiğini söyledi.