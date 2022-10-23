Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin müze olacağını belirterek cezaevinin bugün itibariyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Maden ocağı faciası

Bartın'daki bütün şehitlerin aileleri bize emanettir. O emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Kazayla ilgili kusuru olanlar tespit edilirse işlem yapılacak.

"Diyarbakır annelerini batının şempanzelerine bırakmadık"

Diyarbakır Anneleri'ni Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakalrı savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri'ni gelip ziyaret ettiler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar sadece sahne artistidir. Benim Diyarbakır Annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler.

"Kürt kardeşlerimi sömürüyor"

Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıran bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunları hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil mi? Şu anda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir eş başkanları var. Kürt mü? O da değil. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor.

"Diyarbakır artık huzurun şehridir"

Hamd olsun Diyarbakır artık huzurun şehridir. Ama Irak'ıyla Suriye'si ile bölgenin huzurlu olması gerekiyor. Biz bir huzur adası gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Allah'ın izni ile engel olamayacaklar. Öte yandan son atamada seçmeli dersler için talep edilen tüm Kürtçe öğretmenlerimizin kadrosunu açtık.

Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyla cezaevi Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. Bakanlığımız restorasyon için gereken projeyi hazırladılar. Diyarbakır Cezaevi binası artık içinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, sanat gösteri alanları ile artık bu acının yaygınlaştığı cezaevi ortadan kalkıyor.

"HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyonel aygıt"

Elbette Diyarbakır'ın bu güzel tablosundan rahatsız olanlar da var.Kürt kardeşlerimi bir avuç sapkının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin sizin adınızı nasıl istismar ettiğini görüyorsunuz. HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyonel aygıt, maneviyatımızı hedef alan tüm sapkınların aktörü durumundadır. HDP, terör örgütünün sadece payandası değildir. Bu fitne yuvası, sapkınların en başta aktörü durumundadır. CHP, kurduğu 6'lı masaya çantada keklik gördüğü bunları almaya tenezzül bile etmemiştir. Bunlar 6'lı masanın altında kalmış olmanın mahcubiyeti ile İstanbul'da bir grup adı sanı belli olmayan parti ile ittifak kurmuşlar.