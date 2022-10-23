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Sarıgül'den Binali Yıldırım'a ziyaret: Kamuoyuna yansıdığından daha önemli bir kaza...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sarıgül'den Binali Yıldırım'a ziyaret: Kamuoyuna yansıdığından daha önemli bir kaza...

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

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Gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, uzun yıllar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık yapan hemşehrisi Binali Yıldırım ile Şamil Ayrım'ı ziyaret ettiğini belirtti.

"Önemli bir kaza olduğunu gördüm"

Yıldırım ve Ayrım'ın çok önemli bir kazayı atlattığını dile getiren Sarıgül, şöyle konuştu:

"Kazanın kamuoyuna yansıdığından daha önemli bir kaza olduğunu gördüm. Siyasette nezaketi, zarafeti hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. İnsanlığı hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Görüşleriniz, düşünceleriniz farklı olabilir ama söz konusu insansa o insanlığın gereğini ve görevini mutlaka yerine getirmek lazım. Sayın Başbakan'ımıza ve Milletvekili Şamil Bey'e bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Ben de ziyaretimi yaparak vicdanen buradan mutlu ayrılıyorum."

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