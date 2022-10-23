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Yılmaz Vural Trabzonspor'a kırgın mı? Yıllar sonra ilk kez konuştu

Yılmaz Vural Trabzonspor'a kırgın mı? Yıllar sonra ilk kez konuştu

Teknik direktör Yılmaz Vural, yıllar önce kovulduğu Trabzonspor'a kırgın olduğunu söyledi. Takım yöneticilerinin egolarından bahseden Vural, "Benim takımlardaki en büyük derdim yöneticilerin popülaritesinin takımın üstüne çıkması" dedi.

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360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, yıllar önce kovulduğu Trabzonspor hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Beni istemediklerini anlayınca hemen ayrıldım"

"Trabzonspor'la nasıl böyle özdeşleştin?" sorusu üzerine konuşan Vural, "Ben olduğum dönem 9. hafta liderdik. Bir maç oldu Fenerbahçe bizi geçti. Sonra antrenmana başlayacağımız gün Özkan Sümer, 'Hocam seninle devam etmek istemiyorlar' dedi. Hemen görevden ayrıldım, nedenini sormadım bile. Giderken 2-3 kişi havalimanına kadar benimle gelerek gitmemi istemedi ama yöneticiler istediği için yapacak bir şey yoktu. Olsaydık o zamanlar şampiyon olabilirdik. İyi bir takımdı" dedi.

"Yöneticilerde ego kavgası var"

Yöneticiler hakkında konuşan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbolda yönetici arkadaşlar çok egolu. Benim takımlardaki en büyük derdim yöneticilerin popülaritesinin takımın üstüne çıkması. Bir ego kavgası var. Trabzonspor'da o dönem kaybetmeye tahammül yoktu, şimdilerde yumuşadılar. Benim dönemimde maç kaybettiğimizde taraftarın bize bir tepkisi olmuyordu. Bizim kaybımıza karşı da çok toleranslıydılar. 1997 yılında olmuştu bunlar, hala da üzülürüm."

"Trabzonspor'a kırgınlığın var mı?"

"En büyük aşkın olan Trabzonspor'a kırgınlığın var mı?" sorusuna üstü kapalı cevap veren Vural, "Aşk varsa kırgınlıkta vardır. Aşk değişken duyguların yaşandığı bir konudur. Bazen nefret edersin bazen de çok seversin. Trabzonspor'u sevmemek mümkün mü? Anadolu'yu temsil ediyor. 38 sene sonra başarısı geri döndü" ifadelerini kullandı.

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