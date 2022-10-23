Yine Android! Toplamda 20 milyon kişinin indirdiği 16 uygulamada reklam virüsü bulundu

McAfee'deki güvenlik araştırmacıları, Android'in resmi uygulama mağazası Google Play'e gizlice girmeyi başaran 16 uygulamada reklam virüsü tespit etti.

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McAfee tarafından yapılan açıklama 16 uygulamada reklam virüsü keşfedildi.

Tıklama uygulamalar olarak bilinen bu kötü amaçlı yazılım, reklamları görünmez çerçevelerde veya arka planda yükleyerek gelir elde etmek için reklama otomatik olarak tıklayan bir yazılım türüdür.

Bu uygulamalar cihazda performansın düşmesine, cihazın aşırı ısınmasına, yoğun pil kullanımına ve yüksek mobil veri ücretlerine neden olabiliyor.

McAfee bunları bildirdikten sonra 16 uygulamanın tümü Google Play'den kaldırıldı. Ancak bu uygulamalar toplamda 20 milyon kişi tarafından indirildi. Bunlardan en çok indirilenler ise aşağıdaki görselden görebileceğiniz uygulamalar oldu.

DxClean kaldırılmadan önce beş milyon kişi tarafından indirildi. Ayrıca Google Play'de 5 üzerinden 4,1'lik nispeten olumlu puana sahipti. Bu da bir uygulamanın güvenli olup olmadığını anlamak için yalnızca indirilme sayısı veya puana bakmanın yeterli olmayacağını gösteriyor.

Cihazınızda bu tür uygulamaların olup olmadığını keşfetmenin en kolay yolu, Android ayarlarından ulaşabileceğiniz uygulama listesinden fazla pil ve internet kullanan uygulamaları listelemektir. Eğer bir uygulama gereğinden fazla pil tüketiyor ve internet kullanıyorsa o uygulamanın kaldırılması doğru olacaktır.

Telefonunuzda Google Play Protect aktifse bu uygulamaların tümü telefonunuzdan otomatik olarak kaldırılıyor.

Reklam virüsünün tespit edildiği uygulamaların tam listesi ise şu şekilde:

High-Speed Camera

Smart Task Manager

Flashlight+ (Paket Adı: kr.caramel.flash_plus)

달력메모장

K-Dictionary

BusanBus

Flashlight+ (Paket Adı: com.candlencom.candleprotest)

Quick Note

Currency Converter

Joycode

EzDica

Instagram Profile Downloader

Ez Notes

손전등 (Paket Adı: com.candlencom.flashlite)

계산기 (Paket Adı: com.doubleline.calcul)

Flashlight+ (Paket Adı: com.dev.imagevault)