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Bir dönem rezalet deniyordu... Anfield Road'daki mescit 'nereden nereye' dedirtiyor

Bir dönem rezalet deniyordu... Anfield Road'daki mescit 'nereden nereye' dedirtiyor

İngiliz devi Liverpool'un stadyumunda yer alan mescit, kulübün Müsüman taraftarları ve futbolcuları tarafından yoğun ilgi görüyor. Öyle ki bir zamanlar aynı stadyumda namaz kılan Müslümanlar için "Rezalet" ifadeleri kullanılıyordu.

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, takımda oynayan Müslüman futbolcuların da etkisiyle, Müslüman taraftarlar için Anfield Road Stadyumu'na mescit yaptırdı.

Tarihi stadyumun zemin katında yer alan mescit, maç günleri yoğun ilgi görüyor. İbadetlerini yerine getirenlerin arasında zaman zaman Liverpool'un müslüman futbolcularının da olduğu öğrenildi.

Liverpool'un kadrosunda Ibrahima Konate, Naby Keita ve Mohamed Salah gibi birçok Müslüman oyuncu bulunuyor.

Bir dönem "Rezalet" deniliyordu

Anfield Road Stadyumu'ndaki mescit, Müslüman futbolcuların yarattığı etkiyle İslamiyetin İngiliz topraklarında kazandığı sempatinin en büyük göstergelerinden biri oldu. Öyle ki bir zamanlar aynı stadyumda namaz kılan Müslümanlar için "Rezalet" ifadeleri kullanıldı.

2015 yılında bir Liverpool taraftarı, Anfield Road Stadyumu'nda namaz kılan iki Müslüman erkeğin fotoğrafını paylaşıp bunu "rezalet" olarak niteledikten sonra öfkeli bir tartışmayı tetikledi.

Stephen Dodd adlı taraftar, Liverpool'un sahasının merdiven boşluğunda dizlerinin üzerinde ibadet eden Asif Bodi ve Abubakar Bhula'nın bir fotoğrafını tweetledi.

Stephen Dodd paylaşımına, "Müslümanlar dünkü maçın devre arasında namaz kılıyor #rezalet" notunu ekledi.

Stephen Dodd'un paylaşımına destek veren İngiliz yazar Richard Littlejohn

İngiliz medyasında da destek görmüştü

Liverpool Kulübü bu taraftarı kınayan bir açıklama yayınlasa da İngiliz taraftara katılanların sayısı azımsanmayacak derecede fazlaydı.

2015 yılında, Liverpool - Blackburn Rovers maçında taraftarların namaz kılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiliz yazar Richard Littlejohn, "İnsanlar Anfield'a ibadet etmek için gidiyor. Bir grup Liverpool taraftarı camiye gelse ve cuma namazı sırasında 'Asla Yalnız Yürümeyeceksin' tezahüratını söylemeye başlasa nasıl olur?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Stadyumlara ibadethane açılmasında etkili oldu

2015 yılında yaşanan bu olayın ardından İslamofobi yardım hattı Tell MAMA'yı yöneten Fiyaz Mughal, stadyumlarda 'çok inançlı bir mescit' olması gerektiğini savundu. Özellikle ülkede yaşayan Müslümanlar bu durumun gerçekleşmesi için İngiliz kulüplerini mail yağmuruna tuttu. Müslüman taraftarların barış içinde ibadet edebilmeleri ve İslam karşıtı istismar olasılığını ortadan kaldırabilmeleri için futbol kulüplerine mescit kurmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Haber7

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