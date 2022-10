Fenerbahçe'den Galatasaray'a penaltı tepkisi: Verilmeyen penaltının linkini göndereceğiz

Hakem kararlarında Fenerbahçe'nin kolladığını söyleyen Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe'nin başkan vekili Erol Bilecik cevap verdi. Başakşehir maçının 34. dakikasında Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısını gündeme getiren Bilecik, "Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilerde kulüp başkan vekili Erol Bilecik, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bilecik, Galatasaray'a da göndermede bulundu.

"Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz"

Bilecik, Hafta için basın toplantısı düzenleyerek futbolda adalet aradıklarını söyleyen ve VAR kararlarının Fenerbahçe'nin lehine çıktığını savunan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a isim vermeden eleştirdi. İşte o sözler...

"Ligin en az gol yiyen takımıyla karşılaştık. Biz de en fazla gol atan takımıydık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok keyifli bir maç oldu ama her şeyden önce 90 dakika boyunca göstermiş oldukları mücadele, azim ve uğraş için şükranlarımızı paylaşıyorum. Hepsine helal olsun. Bu güzel akşamı farklı yorumlamak istemem. O kadar şahane ve muazzam bir futbol oynandı ki… Günün sonu itibarıyla verilmeyen bir penaltımız var. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum ama şunu da keyifle söyleyeyim; futbolda hafta içerisinde adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen muhtelif örnekler, konuşanlar gördük. Biz de bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. Hafta bittikten sonra salı günü o arkadaşlardan adaletin ne tarafında olduklarını yorumlamalarını isteyeceğiz. Ben buradaki takdiri kamuoyuna bırakıyorum.



Futbolda adalet herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey. Bu istekleri anlayabiliyoruz ama bu konuda ‘adalet peşinde koşuyoruz’ diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Tamamıyla hak diye bir şey söz konusu değil. Yani haksızlıklar içerisinde adaleti arar pozisyondalar. Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemlidir. Sanki olay yerinde bir şey var, katil arayanlar, bulanlar vs… Hiç görmediğimiz bir üslupla, kelimelerle tanımlamalar ortaya konuluyor. Bu ayrıca futbolun ne adaletine, ne genel gidişatına ne de olması gereken genel akışa yakışıyor. Herkesin kendini toparlaması gerekir.



Önümüzde uzun bir süreç var. Biz kendi açımızdan 10. haftamızı geride bıraktık. Taraftarlarımızla teşekkürlerimizi memnuniyetle paylaşırken unvanı daha yeteri kadar oturmamış bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Şampiyonluk elbette hak ettiğimiz bir şey ama daha uzun haftalar var. Maçlarımızı yapa yapa gideceğiz ve her hafta maç bittikten sonra bir sonraki haftanın heyecanına bürüneceğiz. Önden bir hazırlık yapmamıza gerek yok. Yolumuz uzun. Herkesi sabıra ve büyük bir aşkla takımı desteklemeye davet ediyorum.

"Fenerbahçe’nin 10 haftadır oynadığı gibi futbolu sahada oynamak gerekir"

Kulüp yöneticilerinin Türkiye Futbol Federasyonu’na ziyareti bizi tabii ki rahatsız etmez. Tabii ki onlar kendi istişarelerini yapabiliriler. Bakmamız gereken esas nokta, meseleleri nasıl yorumladığımız. Nasıl baktığımız. Çarşamba günü de konuşmuştuk. Türkiye’de futbol sahadan çok sahanın dışında oynanmaya çalışılan bir hadiseye dönmüş vaziyette. Tüm şikayetimiz, altını çizmek istediğimiz nokta bu. Gelin Fenerbahçe’nin bugün oynadığı gibi, 10 haftadır oynadığı gibi ve futbolcuların aşkla görevini yaptığı gibi futbolu sahada oynamak gerekir. Saha dışında oynadığınız zaman yanlış yorumlar oluyor, düzeltmeler yapıyorsunuz… Bunların hiçbiri doğru şeyler değil. İnsanlar hak ettiği zaman ekrana koymuş olduğunuz veriler de daha doğru olur. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Futbol saha içinde oynanması gereken bir oyun. Biz bunu bu akşam verilmeyen penaltımıza rağmen memnuniyetle göstermiş olduk ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Fenerbahçe’nin hakkını hiç kimseye yedirmeyiz ve yedirmeyeceğiz de nihayetinde. Yönetim Kurulu olarak değerli Başkanımız Ali Koç’un liderliğinde yol haritamız bu şekildedir. Hakkımızı yedirmeyiz, kimsenin hakkını da yemeyiz.”

Jorge Jesus ile sözleşme uzatıldı mı?

Teknik Direktörümüz Jorge Jesus’un sözleşmesinin uzatıldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin soruya Başkan Vekili, “Gündemimizde tabii ki böyle bir konu yok. Jesus dünyanın tanımış olduğu ve bizim fevkalade takdir ettiğimiz, Sayın Ali Koç’la beraber müthiş bir uyum içinde çalışan çok değerli bir dünya teknik direktörü. Bizim için de büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Bugünkü konumuz öncelikle emin adımlarla yola ve yolculuğa devam etmemiz. Bunu da gayet iyi yapıyoruz. Henüz daha olmamış herhangi bir noktanın yorumunu yapmanın alemi yok. Emin olun bu hikayenin sonu inşallah bu sene fevkalade güzel olacak. Bunun için uğraşıyoruz. Jesus baş hocamız ve bütün bu yolculuğun ana mimarı. Ona güvenimiz sonsuz. Uyum içinde çalışmaktan da büyük keyif alıyoruz. Zamanı gelince her şey fazlasıyla yoluna girer.” yanıtını verdi.