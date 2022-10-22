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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışıma CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışıma CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap

Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü teklifine ithafen, "İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi.

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Hükümet ve muhalefet arasındaki "Başörtüsü teklifi" tartışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

"Sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesi hakkında da değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" ifadelerini kullandı.

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