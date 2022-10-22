Beşiktaş'a Dünya Kupası piyangosu vurabilir

Beşiktaş'a 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'ndan piyango vurabilir. Siyah- beyazlılar, dört oyuncusunun 2022 Dünya Kupası'nda ülkelerinin kadrolarında yer alması durumunda günlük 40 bin dolar kazanacak.

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Beşiktaş, futbolcularından Atiba, Weghorst, Saiss ve N'Koudou'nun 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkelerinin kadrolarında yer alması halinde günlük 40 bin dolar kazanacak.

Dünya futbolunda gözler, 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık tarihinde son bulacak 2022 Katar Dünya Kupası'na çevrildi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta bu turnuvadan büyük kazanç elde edebilir.

Siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson, Wout Weghorst, Romain Saiss ve Kevin N'Koudou'nun 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkelerinin kadrolarında yer alması halinde günlük 40 bin dolar kazanacak.

4 ismin Dünya Kupası'nda olacağı öngörülüyor

Süper Lig'de Valerien Ismael yönetiminde 10 maçta 19 puan toplayan Beşiktaş'ta 4 oyuncu Katar'da düzenlenecek organizasyonda yer alabilir.

Siyah-beyazlı takımda kaptan Atiba Hutchinson, son kez Kanada ile turnuvaya katılmak isterken, Kevin N'Koudou Kamerun, Romain Saiss Fas, Dele Alli İngiltere, Wout Weghorst da Hollanda ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterebilir.

FIFA, Kulüp Avantajları Programı'nı kullanarak, oyuncuları 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarışacak olan dünya çapındaki kulüplere toplamda yaklaşık 190 milyon sterlin dağıtacağını duyurmuştu.

Günlük 40 bin dolar...

Bu durumda her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar ödeyecek. Beşiktaş'ta Atiba, Weghorst, Saiss, N'Koudou ve ülkelerinin kadrolarında yer alması halinde takımlarına günlük 40 bin dolar kazandıracak.

Weghorst geniş kadroya çağrıldı

Siyah-beyazlılarda bu durumla ilgili ilk somut gelişme ise dün yaşandı. 30 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst, Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal'in açıklamış olduğu geniş aday kadrosunda kendine yer buldu.