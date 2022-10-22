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Ekşili malhıta Kilis mutfağından harika bir çorba tarifi içinizi ısıtacak!

Ekşili malhıta Kilis mutfağından harika bir çorba tarifi içinizi ısıtacak!

Ekşili malhıta, Kilis mutfağından lezzetiyle damak çatlatan bir çorba tarifi. Bir tür mercimek çorbası olan malhıta, hem kolay hem de lezzetli bir başlangıç olacak. Diyet yapanlar için de doyurucu bir tercih olan malhıta çorbası oldukça sağlıklı bir tarif. İşte leziz mi leziz malhıta çorbasının hazırlanışı...

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İçerisine eklenen koruk veya limon suyundan alan ismini alan ekşili mahıta tarifi sağlıklı ve besleyici bir seçenenek. Nefis malhıta tarifi farklı bir lezzet arayanlar için tam bir kış çorbası alternatifi olabilir. Ekşili malhıta nasıl yapılır merak edenlerle bu lezzetli tarifi paylaşıyoruz. İşte Kilis mutfağından malhıta çorbası tarifi...

Ekşili malhıta malzemeleri

2 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet patlıcan veya 6 yaprak pancar
1 baş sarımsak
1 kahve fincanı koruk suyu veya 2 limon
1 çorba kaşığı kuru nane
1 çorba kaşığı kırmızı biber
1 çorba bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz

Ekşili malhıta çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle mercimeği güzelce yıkayın.

Üzerine 8 su bardağı su ilave edin ve ocağa alın.

Kaynayınca, küp küp doğradığınız patlıcanları ilave edin.

Kıvam alana kadar pişirin.

Sonrasında üzerne nane, tuz, kırmızı biber, koruk suyu veya limon suyu ilave edin.

Bir iki taşım kaynadıktan sonra ateşten alın.

Sosu için; sarımsak soyun, her dişi ikiye bölün.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Sarımsaklar ilave ettikten sonra pembeleşince çorbanın üzerine döküp servis edin.

Afiyet olsun...

Pancar yaprağı faydaları neler?

Pancar yaprağı içerisindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir. Osteoporozu önler.
Alzheimer hastalığına karşı etkilidir. Bu hastalığa yakalanma riskini azaltır.
Demir bakımından ıspanaktan bile daha zengindir. Eğer ıspanağı sevmiyorsanız ya da çocuğunuza ıspanak yedirmekte zorlanıyorsanız pancar yaprağına bir şans verebilirsiniz.
Pancar yaprağı A vitamini bakımından zengin bir besindir. A vitamini ile doğrudan ilişkili olan beta karotenin sayesinde kansere yakalanma riskini azaltır.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Gece körlüğünü önler.
Cilt dostu bir besindir. Ciltteki kırışıklıkların görünümünü azaltarak cildin genç kalmasını sağlar.
Lif bakımından zengin bir besindir. Bu özelliği sayesinde sindirim sistemini destekler. Kabızlığa karşı etkilidir.
Yağ ve kalori değeri düşüktür. 100 gram pancar yaprağı sadece 40 kcal kaloridir. Aynı miktardaki pancar yaprağı sadece 0.2 mg yağ içerir. Bu özelliği sayesinde diyetlerde kendine yer bulabilen bir besindir. Kilo verme sürecini destekler.
Kolesterol seviyesini düşürür.
İçerisindeki K vitamini sayesinde kan pıhtılaşmasını önler.
Mide sorunları için doğal bir ilaçtır.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun savunma mekanizmasını destekler.

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