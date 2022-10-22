Akşama misafir varsa tadıyla geceye damga vuracak tatlı; gelin pastası nasıl yapılır?

Herkesin büyük bir zevkle yiyeceği gelin pastası tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakacak. Pratik ve kolay hazırlanışıyla, çayın yanında ikram etmek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu enfes tatlıyı tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin. Herkesin bayılacağı gelin pastası tarifi...

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Akşama misafiriniz varsa ve çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız bu gelin pastası tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle herkesin ilgi odağı olacak. Özellikle çocuklar, yapacağınız bu tatlıya bayılacak. Ağızda dağılan muhteşem keki ve enfes muhallebisiyle sizi bambaşka diyarlara götürecek olan bu tatlıyı yerken, adeta muhallebi şelalesinin yakınlarında gezintiye çıkacaksınız. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı gelin pastası tarifi...

Gelin pastası için malzemeler:

- 4 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

Keki Islatmak İçin;

- 2 su bardağı soğuk süt

- 2 yemek kaşığı şeker

Muhallebi İçin;

- 1 litre süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 3 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 paket vanilya

- 1 paket krem şanti (75 g)

Üzeri İçin;

- Hindistan cevizi, fındık, ceviz (siz hangisini tercih ederseniz)

Gelin pastası yapılışı:

- Gelin pastası yapmak için öncelikle yumurta ve şekeri mikser ya da çırpıcı ile beyazlaşana kadar çırpın.

- Vanilya, kabartma tozu, unu ilave edin ve tekrar karıştırın.

- Dikdörtgen borcamı yağlayın ve kek hamurunu dökün ve 170 derece ayarladığınız fırına koyun, 15 dakika içinde hazır olacaktır.

- Kürdan yardımı ile kontrol edin ve kekinizi soğumaya bırakın.

- Daha sonra süt ve şekeri karıştırın, kekiniz tamamen soğuyunca üzerine dökün.

- Muhallebiyi hazırlamak için de krem şanti hariç bütün malzemeleri tencereye alıp karıştırın ve ocağın altını açın.

- Koyulaşana kadar karıştırın.

- Koyulaştıktan sonra soğumaya bırakın.

- Ilık bir hale geldikten sonra toz bir şekilde krem şantiyi ekleyin ve mikser yardımı ile çırpın.

- Eğer biraz katı gelirse yarım çay bardağı süt ilave edebilirsiniz.

- 3 dakika kadar karıştırdıktan sonra kekin üzerine dökün.

- Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...