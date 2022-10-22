İttifak için görüştükleri partiyi açıkladı! Muharrem İnce: Erdoğan'ın tarafsızlığını beğeniyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı televizyon programında 'ittifak' için görüştükleri partiyi açıkladı. İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifakı konuştuklarını ifade etti. Öte yandan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 'Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmasını beğeniyorum, doğru buluyorum' dedi.

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Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının ilk konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100 yazarı Erdoğan Aktaş ve gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifakı konuştuklarını dile getirirken "Vatan Partisi'yle konuşuyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır konuşmuyorum. Onların iktidarla konuştuklarını düşünüyorum" yanıtını verdi.

CHP sorusu

Aktaş'ın "Sayın Genel Başkan, ‘Eğer CHP’de olsaydım CHP’nin başına gelebilirdim’ diye düşündünüz mü?" sorusuna İnce "Gelemezdim, getirmezlerdi. Kurultay delegeliği ‘Sen beni seç, ben seni seçeyim’ sistemine girmiş. Tıkanmış orası. Oradan bir çözüm üretilmez." yanıtını verdi.

"Erdoğan'ın tarafsızlığını beğeniyorum"

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ise "politikalarını beğenmiyorum ama beğendiğim kısmına beğendim diyorum. Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmasını beğeniyorum, doğru buluyorum. Memleketimin yararına buluyorum." dedi.

TTB Başkanı'na tepki: Tam PKK temsilcisi!

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silahla ilgili sözleriyle ilgili İnce "Terörle mücadeleyi kötülemek için PKK ve sempatizanlarının uydurduğu bir palavraya nasıl bir CHP'li peşine takılabilir? Bu dağda mücadele eden askerin moralini bozmaz mı? Adına Tabipler Birliği denilen birisi çıkıyor, tam PKK temsilcisi. Tabiplere de sesleniyorum, görevinizi yapın. Sandığa gidin, değiştirin yapıyı.” ifadelerini kullandı.