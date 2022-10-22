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3 gün kaldı güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan açıklama!

3 gün kaldı güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan açıklama!

Önümüzdeki hafta salı günü yani 25 Ekim'de güneş tutulması yaşanacak. Doğa olayı Türkiye'den de görülebilecek. 1999'da güneş tutulması yaşanmış arkasından deprem olmuştu. Güneş tutulmasının depremle ilişkilendirilmesi doğru mu? Olası büyük deprem güneş tutulmasıyla tetiklenebilir mi? Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

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Parçalı Güneş tutulması, 25 Ekim'de gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında yaşanacak; Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülecek.

2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı Güneş tutulması ile ilgili pek çok insanın merak ettiği konu ise olası büyük depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğiydi.

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A haber'e konuştu. Ersoy bu konu ile ilgili "Güneş tutulması ile depremler arasında direk bir bilgi yok ve bilim insanlarının çoğu böyle bir şeye inanmıyor" dedi.

1999 depremi öncesinde olmuştu ancak...

Şükrü Ersoy şöyle devam etti: Halk arasında çok fazla merak edilen bir konu… Konuyu baştan şöyle özetleyelim: Her gün zaten ayın çekim kuvvetine bağlı olarak karada bir toprak kabarması oluyor. 25 Ekim'de güneş tutulması yaşanacak. Bu çekim kuvvetinin depremlere neden olduğu konusu ile ilgili çok fazla araştırma var. Özellikle Japonlar 12 tane depremin 9'unda böyle bir ilgiyi kurmuşlar. Bildiğiniz gibi 1999 depreminin bir hafta öncesinde de tutulma olmuştu. Ancak 2006 yılında yaşanan tutulmadan sonra böyle bir deprem olmadı.

"Hatta o günlerde halk arasında büyük bir panik de vardı. Nitekim o yıl yaşanan güneş tutulmasının ardından böyle büyük bir deprem olmadı. Yani güneş tutulması ve depremlerle ilgili direk bir ilgi yok. Güneş tutulmasının depreme neden olduğu görüşüne bilim insanları çok fazla inanmıyor. Yüzde yüz kanıtlanmış bir şey yok."

"Keyfine varın"

Bilim insanlarının çoğu şöyle söylüyor: Güneş tutulmasının keyfine varın depremi düşünmeyin. Çünkü böyle bir beklenti içinde olmak çok doğru değil. Zaten kullanılabilir bir bilgi olsaydı bizde bunu kullanır, şu alanlarda güneş tutulması olacak ve şu bölgelerde deprem olacak derdik. Ayrıca ayın çekim kuvveti güneşten daha kuvvetli.

Güneş tutulması Türkiye'den en net saat kaçta görülecek?

"Türkiye'den geçiş saatleri 12.40 ile 15.05 arasında bir geçiş olacak. 13.40'da maksimum çekim olacak ama bu çekim kuvvetinin geçtiği yer ile depreme neden olacağı konusu şimdilik spekülatif."

Kaynak: A haber

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