CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanlarını topladı, Mansur Yavaş katılmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Sivas'ta topladı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm CHP'li başkanlar toplantıya katılırken gözler Mansur Yavaş'ı aradı ancak o katılmadı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Yeter be kardeşim, bu kadar yalanın da arkasından gitmeyin!" diye sitem etti.

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CHP Belediye Başkanları Çalıştayı Sivas’ta gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulunarak CHP’li başkanlara talimatlarını iletti. 250’ye yakın başkanın katıldığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerini alırken gözlen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aradı.

İYİ Parti'nin adayı olacak iddiası

Mansur Yavaş'ın Ankara'da bir programı gözükmezken, sosyal medyadan üniversitelilere ücretsiz yemek dağıtımı yapmakla yetindi. Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, çalıştaya katılmaması dikkat çekti.

Yeter be kardeşim, arkasından gitmeyin!

İktidar mensuplarının seçimden önce kentlere giderek bulundukları vaatleri yerine getirmediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Açık ve net söylüyorum, sizden oy almak için mikrofonların önüne çıkıyorlar ve yalan söylüyorlar, yalan yalan yalan söylüyorlar. Yeter be kardeşim bu kadar yalanın da arkasından gitmeyin!" diye sitem etti.

CHP'li belediyelerin yaptıkları...

CHP'li belediyelerin hayata geçirdiği icraatlardan bahseden CHP lideri, "İktidarın beceremediğini beceriyoruz. Çiftçiyi perişan ettikleri biz perişan olmaktan kurtarıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "21 bin 130 üreticiye 30 bin ton hayvan yemi verildi. Ama bizim belediyelerimizin olmadığı yerlerde insanlar perişan vaziyette. Hayvanlarını kesime götürüyorlar. Kooperatiflerle de iş birliği yapılıyor. Kooperatiflere 2 bin 200 tarım aracı hibe edildi. 97 milyon adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı" diye konuştu.

Sivas'ta oyumuzun düşük olduğunu biliyorum

"Sivas’ta oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Sivaslı kardeşlerimin düşünmesini isterim bugün içinde bulunduğunuz olumsuz koşullar sizin kaderiniz mi?" iyen Kılıçdaroğlu, "Oy verdiniz, o zaman şu soruya her Sivaslı kardeşimin sorması gerekir; ey iktidar sana oy verdik neden Sivaslılar büyük kentlerin varoş semtlerine sığınıyor. Ne hikmetse Sivas bir türlü büyükşehir olamıyor çünkü nüfusunu tutamıyor. Sevgili Sivaslılar niye oy verdiniz diye eleştirmiyorum ama andığa giderken Türkiye’yi çocuklarınızı köylerinizi düşünün" ifadelerini kullandı.

O fabrikayı kamuya alacağız

Sivas Demir Çelik Fabrikasının kapatılmasını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir demir çelik fabrikası var burada tam bir yılan hikayesine döndü. Buradan binlerce insan geçinirdi. Hâlâ ölü gibi yatıyor orada. Bir kentte bir fabrika çalışmaz mı ya! Fabrika çalışmıyor! Sivaslı kardeşlerime söz veriyorum Allah kısmet ederse Millet İttifakı olarak iktidar olacağız, o fabrikayı kamuya alacağız. Orada Sivaslılar çalışacak alın terinin karşılığını alacak, orada yaratılan katma değer Sivas'ın olacak" dedi.

Maden faciasının üzeri kapatılmaya çalışılıyor

Amasra'da 41 madencinin öldüğü maden faciasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bir ihmaller zinciri var, öyle görünüyor. Hiç kimsenin görevden alınmadığı, olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını biliyoruz. Her ne kadar açıklama yapıyorlarsa da bütün ihtimalleri araştırın diyorlarsa da bugün için diyorlar ama yarın bunun üstünün kapatılacağını biliyoruz. Soma faciasının sonuçlarını hep beraber gördük."