Halil Konakçı Hoca'ya attığı iftirayla Özgür Özel'i aratmadı

Halil Konakçı Hoca yine hedefte. CHP'li Özgür Özel, hatırlayacaksınız Halil Konakçı'yı hem hedef göstermiş, hem de tehdit etmişti. CHP'li Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından Konakçı Hoca'ya ağır hakaretlerde bulunmuştu.

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Buna rağmen, Halil Konakçı Hoca bildiği yoldan gitti, inandığı davadan vazgeçmedi. Çünkü, kendi görüşlerini değil, Allah'ın emirlerini müslümanlara duyurmaya çalıştı hep. Kur'an-ı anlattı müslümanlara. Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Ali Erbaş'a saldıranlara, daha da önemlisi kendisini hedefe koyanlara meydan okumaya devam etti.



Murat Gezenler adında hoca kılıklı biri de Özgür Özel'i aratmadı Halil Hoca'ya yalancı dedi, iftira attı. Gezenler'in saldırısının nedeni yok aslında, Erman Toroğlu gibi ekran karşısına geçti, Halil Konakçı'nın videolarını kah oynattı kah durdurdu... Hakaretleri, iftiraları adeta havada uçuştu. Halil Konakçı "Selefi" deyince de adeta. yerinden zıpladı...

Hadi Özışık yorumladı.