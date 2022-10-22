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AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım

AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Konuyla ilgili konuşan Rukiye Çelebi, "Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

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CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan ancak oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı.

Çelebi'nin rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sırasında taktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını söyledi.

Anne Çelebi, yaptığı açıklamada "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

Sosyal medya ikiye bölündü

CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Örgütü Önceki Dönem Başkanı Şöhret Can Kolsuz da, söz konusu videoyu alıntılayarak, “Çelebi'ye ettiğim küfürleri doğru yere yönlendirmişim.” ifadelerini kullandı.  

"Allah sizi ıslah etsin reziller"

Sosyal medya hesabından yorumlara dayanamayıp tepki gösteren Gaffar Yakınca, "Haberin altındaki yorumlar utanç verici. Sol trollerde nefret öyle birikmiş ki ne anne tanıyorlar ne de başka bir değer. Allah sizi ıslah etsin, reziller" ifadelerini kullandı.

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