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Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

SAKARYA ve İstanbul'da 2 alan, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve "Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki yaklaşık 7 bin metrekare alan, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak ilan edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki 7 bin 203 metrekare alan da "Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

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